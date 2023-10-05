أماكن وقوف السيارات المخصصة المقترحة لمنع الازدحام المروري في الفضاء

قد يتم تخصيص أماكن لوقوف المركبات الفضائية قريبًا لمنع حدوث اختناقات مرورية في مدار الأرض. ومع الإطلاق المتوقع لما يقرب من 10 أضعاف عدد الأقمار الصناعية الموجودة حاليًا في الفضاء بحلول عام 2030، يشعر المهندسون بالقلق بشأن الازدحام ومخاطر الاصطدامات في المدار. يقترح باحثون من جامعة بوردو فكرة إعطاء المركبة الفضائية "مكانًا مخصصًا لوقوف السيارات" في المدار الأرضي المنخفض أو المنطقة القمرية لمنع وقوع الحوادث وضمان العدالة في استخدام الفضاء.

ووفقا لديفيد أرناس، الأستاذ المساعد في علم الطيران والملاحة الفضائية بجامعة بوردو، فإن كثافة الأقمار الصناعية في الفضاء تزيد من احتمالية الاصطدامات. تتزايد مجموعات الأقمار الصناعية، مثل Starlink التابع لشركة SpaceX، من حيث العدد والحجم. ومع تزايد صعوبة تتبع هذه الكوكبات وضمان سلامتها على المدى الطويل، فمن الضروري إيجاد طرق لتنظيم وتنسيق الأقمار الصناعية في الفضاء.

استكشف فريق البحث طرقًا لتحسين تنظيم الأقمار الصناعية وتنسيق أماكن وقوف السيارات. لقد قاموا بالتحقيق في إعادة تشكيل مجموعات الأقمار الصناعية الكبيرة لتجنب ضربات الحطام المحتملة التي قد تسبب أضرارًا. طور أرناس طريقة لحساب الحد الأدنى للمسافة التي يجب على المركبات الفضائية الحفاظ عليها من بعضها البعض لتجنب الاصطدامات. على الرغم من وجود عدد قليل حاليًا من السياسات التي تنظم وضع الأقمار الصناعية، يأمل أرناس أن تزود أدواته صناع السياسات بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة تعزز القدرات المستقبلية واستدامة قطاع الفضاء.

ويهدف الاقتراح الخاص بأماكن وقوف السيارات المخصصة إلى معالجة الازدحام المتزايد في مدار الأرض الناجم عن التوسع السريع للأقمار الصناعية. ومن خلال تعيين مواقع محددة للمركبات الفضائية، يمكن تقليل مخاطر الاصطدامات، مما يضمن سلامة الأنشطة الفضائية وقدرتها على الاستمرار على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيم الأقمار الصناعية وتنسيق تحركاتها يمكن أن يعزز كفاءة وفعالية مجموعات الأقمار الصناعية، مما يمكنها من العمل معًا بطريقة متزامنة.

فكرة الوصول العادل إلى الفضاء هي الدافع وراء هذا الاقتراح أيضًا. وبالنظر إلى الفضاء كمورد مشترك، مثل الماء والهواء، يؤكد الباحثون على مسؤولية ضمان حصول الأجيال القادمة على وصول عادل إلى الفضاء. ومن خلال تنفيذ أماكن مخصصة لوقوف السيارات وتنسيق تحركات الأقمار الصناعية، فإن الهدف هو إنشاء نظام يسمح بالاستخدام المستدام والمسؤول للموارد الفضائية.

بشكل عام، يمثل اقتراح تخصيص أماكن لوقوف السيارات وتنظيم أفضل للأقمار الصناعية نهجًا استباقيًا لمواجهة تحديات ازدحام حركة المرور الفضائية. مع استمرار توسع عمليات إطلاق الأقمار الصناعية ومجموعاتها، أصبح من الضروري تنفيذ التدابير التي تعطي الأولوية للسلامة والعدالة في استخدام الفضاء. يقدم البحث الذي أجرته جامعة بوردو رؤى قيمة لإعلام صناع السياسات وتوجيه عمليات صنع القرار المستقبلية في قطاع الفضاء.

مصادر:

– بيان جامعة بوردو