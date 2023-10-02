تتيح تقنية تنظيف الأنسجة إجراء تحليل ثلاثي الأبعاد لهياكل العظام

إن التقدم الأخير في طرق إزالة الأنسجة قد مكن العلماء من إجراء تحليل ثلاثي الأبعاد للهياكل البيولوجية في الأنسجة السليمة بأكملها. توفر هذه التقنية، المعروفة باسم تقنية المقاصة السلبية (PACT)، فهمًا أكبر للعلاقات المكانية والدوائر البيولوجية. ومع ذلك، كانت هناك تحديات في تطبيق هذه الأساليب على أنسجة العظام الصلبة مثل عظم الفخذ والساق.

في دراسة جديدة، طور الباحثون طريقة محسنة لإزالة العظام تعتمد على PACT تسمى Bone-mPACT+. تحمي هذه الطريقة السلامة الهيكلية للعظام مع تحقيق مستويات عالية من الشفافية البصرية. اختبر الباحثون Bone-mPACT+ وأربعة إجراءات مختلفة لإزالة الكلس على أنسجة عظمية مختلفة، ووجدوا أنها جعلت جميع أنواع أنسجة العظام تقريبًا شفافة. تمت إزالة عظام الفئران والجرذان بنجاح باستخدام بروتوكول Bone-mPACT+.

قدم الباحثون أيضًا تعديلًا يسمى بروتوكول Bone-mPACT+ Advance، والذي تم تحسينه خصيصًا لمعالجة عظام الفئران الكبيرة والصلبة. يسمح هذا التعديل بسهولة إزالة هذه العظام وتصويرها باستخدام طرق إزالة الأنسجة المعمول بها.

توضح الدراسة فائدة الطريقة الأمثل لإزالة العظام لتقييم استقلاب العظام أثناء الحمل وفي النماذج الحيوانية التجريبية لأمراض العظام. ويعتقد الباحثون أن هذه التقنية سيكون لها تطبيقات واسعة في التقييمات الفسيولوجية والتشريحية لأنسجة العظام.

أجريت الدراسة باتباع الإرشادات الأخلاقية لرعاية واستخدام حيوانات المختبر. تم عزل الأجنة والأدمغة والعظام المستخدمة في الدراسة باستخدام الطرق المعمول بها. تم بعد ذلك إخضاع العينات لبروتوكولات PACT أو Bone-mPACT+ المناسبة، اعتمادًا على نوع الأنسجة.

وفي الختام، فإن تحسين تقنيات إزالة العظام باستخدام طريقة Bone-mPACT+ يسمح بإجراء تحليل ثلاثي الأبعاد لهياكل العظام. هذا التقدم لديه القدرة على تعزيز فهمنا لبيولوجيا العظام وتطوير الأبحاث في مجال أمراض العظام.

مصادر:

– المقال الأصلي: عنوان المقال الأصلي

– تعريف PACT: تقنية المقاصة السلبية

– تعريف Bone-mPACT+: الطريقة الأمثل لإزالة العظام

– تعريف عظم الفخذ : عظم الفخذ

– تعريف الساق : عظم الساق

– تعريف إزالة الكلس: إزالة رواسب الكالسيوم

– تعريف الشفافية البصرية: قدرة المادة على نقل الضوء دون تشتت كبير