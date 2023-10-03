العلماء يحققون طباعة دقيقة باستخدام تقنية الدوامة الضوئية المعتمدة على الليزر

حقق العلماء في جامعة أوساكا متروبوليتان طفرة في الطباعة الدقيقة من خلال تطوير تقنية دوامة بصرية مبتكرة تعتمد على الليزر. تسمح هذه التقنية بوضع قطرات صغيرة بدقة بدقة ميكرومتر.

تقنية نفث الحبر هي طريقة طباعة شائعة الاستخدام تطرد قطرات صغيرة من الفوهة إلى السطح. ومع ذلك، غالبًا ما يحدث انسداد الفوهات عند التعامل مع قطرات الحبر اللزجة وعالية الكثافة. للتغلب على هذه المشكلة، قام الباحثون باستكشاف تقنيات طباعة أكثر تقدمًا.

نجح الدكتور كين إيتشي يوياما وفريقه البحثي في ​​جامعة أوساكا متروبوليتان في طباعة قطيرات ذات حجم موحد يبلغ قطرها حوالي 100 ميكرومتر. وقد حققوا ذلك باستخدام طبقة سائلة من الحبر الفلوريسنت، الذي تبلغ لزوجته حوالي 100 مرة أكبر من الماء. كان مفتاح نجاحهم هو تشعيع طبقة الحبر بدوامة بصرية، مما أدى إلى الحصول على مطبوعات بدقة موضعية استثنائية على مقياس الميكرومتر.

تفتح تقنية الدوامة الضوئية المعتمدة على الليزر إمكانيات جديدة لمختلف التطبيقات. فهو يتيح الطباعة المستقرة للسوائل عالية اللزوجة، مما يسمح بتصنيع مصفوفات الليزر ذات القطرات الدقيقة والنمط الدقيق للأحبار النانوية الموصلة. يمكن أن يكون لهذا الاختراق أيضًا آثار على تطوير الجيل التالي من الأجهزة الضوئية أو الإلكترونية المطبوعة، بالإضافة إلى الأحبار الحيوية لسقالات الخلايا.

وقد تم نشر نتائج البحث في مجلة ACS Photonics. تم دعم الدراسة من خلال منح KAKENHI المقدمة من الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم وتمويل من برنامج البحث الأساسي للعلوم والتكنولوجيا التطورية الذي تديره وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية.

بفضل تقنية الدوامة الضوئية المبتكرة المعتمدة على الليزر، تصبح الطباعة الدقيقة بدقة ميكرومترية حقيقة واقعة. هذا التقدم لديه القدرة على إحداث ثورة في مختلف المجالات التي تعتمد على تكنولوجيا الطباعة، مثل الإلكترونيات والضوئيات والتكنولوجيا الحيوية.

مصادر:

– مرجع المجلة: Yuyama, K.-i., et al. (2023). تصنيع مجموعة من أجهزة الليزر الدقيقة النصف كروية باستخدام النقل الأمامي المستحث بالليزر. الضوئيات ACS.

- شكر وتقدير للدعم: الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS)، الوكالة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (JST)

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