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المعضلة المكلفة لصاروخ آريان 6

Byروبرت أندرو

أكتوبر 12، 2023
المعضلة المكلفة لصاروخ آريان 6

واجهت خطط وكالة الفضاء الأوروبية لتطوير صاروخ Ariane 6 كبديل أقل تكلفة وتنافسية لصاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX عقبة. لقد تأخر التطوير بشكل كبير، وهناك مخاوف من أن الصاروخ لن يلبي السعر المستهدف.

في السابق، ذكر أن الهدف هو خفض تكلفة الإطلاق إلى النصف وتسهيل تصنيع الصاروخ. ومع ذلك، تشير التصريحات الأخيرة لمسؤولي وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن خفض التكلفة بنسبة 50% لم يعد قابلاً للتحقيق. ومن المتوقع الآن أن تكون التكلفة المتوقعة لكل عملية إطلاق أقل بنحو 40% من تكلفة سابقتها، آريان 5.

علاوة على ذلك، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة آريان سبيس، ستيفان إسرائيل، أن التكاليف آخذة في الارتفاع، الأمر الذي سينعكس حتماً على الأسعار. وكشف تقرير حديث أن شركة ArianeGroup، الشركة المسؤولة عن تصنيع Ariane 6، تسعى للحصول على إعانات إضافية لدعم تشغيل الصاروخ. قد يؤدي هذا الطلب لزيادة الإعانات إلى إبطال أي وفورات في التكاليف تم تحقيقها باستخدام Ariane 6.

تقدم وكالة الفضاء الأوروبية حاليًا دعمًا بقيمة 140 مليون يورو سنويًا لمجموعة ArianeGroup. ومع ذلك، تطالب ArianeGroup الآن بزيادة كبيرة تصل إلى 350 مليون يورو سنويًا. وإذا تمت الموافقة على ذلك، فإن ذلك من شأنه أن يقوض أي مزايا من حيث التكلفة يتمتع بها آريان 6 مقارنة بآريان 5.

عند النظر في العدد المحتمل لعمليات الإطلاق والأخذ في الاعتبار الدعم المالي، قد ينتهي الأمر بصاروخ Ariane 6 بتكلفة مماثلة لسابقه. وهذا الأمر أكثر إثارة للقلق بالنظر إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية قد استثمرت بالفعل 4 مليارات دولار في تطوير آريان 6.

بشكل عام، لا يزال مستقبل صاروخ أريان 6 غير مؤكد. على الرغم من طموحاتها لتوفير خيار أقل تكلفة، فإن تجاوز التكاليف والاعتماد على الإعانات قد يمنع Ariane 6 من التنافس الحقيقي مع الصاروخ Falcon 9 المعزز من SpaceX.

مصادر:
- وكالة الفضاء الأوروبية
- أريان سبيس
– لا تريبيون

التعاريف:
– أريان 6: صاروخ الجيل القادم الذي طورته وكالة الفضاء الأوروبية.
- أريان 5: سلف صاروخ أريان 6.
- معزز SpaceX Falcon 9: نظام الإطلاق المداري القابل لإعادة الاستخدام من SpaceX.

By روبرت أندرو

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