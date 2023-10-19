أين يمكنك مشاهدة زخات شهب الجباريات في أونتاريو في نهاية هذا الأسبوع

في نهاية هذا الأسبوع، ستتاح لسكان أونتاريو الفرصة لمشاهدة دش نيزك Orionids المذهل. بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن أفضل مكان لمشاهدة هذا الحدث السماوي في أونتاريو، لا تنظروا إلى أبعد من حديقة بوكاسكوا الوطنية. صنفت OnlineCasinos مؤخرًا منتزه بوكاسكوا الوطني كواحد من أفضل المنتزهات الوطنية في كندا التي تشهد ذروة هطول الشهب.

سيصل زخة شهب الجباريات، المعروفة باسم "واحدة من أجمل زخات العام"، إلى ذروتها يوم السبت 21 أكتوبر. قامت OnlineCasinos بتحليل عوامل مثل جودة السماء والتلوث الضوئي وشعبية Instagram لتحديد أفضل المتنزهات الوطنية في كندا لمشاهدة النجوم. حصل منتزه بوكاسكوا الوطني في أونتاريو على المركز السابع من بين 7 حدائق، مع درجة إجمالية مثيرة للإعجاب في مراقبة النجوم بلغت 10.

تقع حديقة بوكاسكوا الوطنية على ضفاف بحيرة سوبيريور، وهي ملاذ للحياة البرية المتنوعة. تخلق بريتها النائية والحد الأدنى من التلوث الضوئي الظروف المثالية لاكتشاف الشهب. توفر الحديقة مناظر خلابة وسماء صافية، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لمراقبة زخات شهب الجباريات.

تصف وكالة ناسا نيازك الأوريونيد بأنها مشرقة وسريعة الحركة. خلال ذروته، ستنتج زخات الشهب حوالي 15 إلى 20 شهابًا كل ساعة. يُنصح بزيارة منتزه بوكاسكوا الوطني أثناء حلول الليل في نهاية هذا الأسبوع لمشاهدة هذا المشهد الفلكي.

وبصرف النظر عن حديقة بوكاسكوا الوطنية، شمل التصنيف أيضًا حدائق وطنية أخرى في كندا مثالية لمشاهدة النجوم. وتشمل هذه حديقة بانف الوطنية، وحديقة جلاسير الوطنية، وحديقة جاسبر الوطنية، وحديقة يوهو الوطنية، والمزيد.

الآن بعد أن أصبحت مسلحًا بمعرفة أفضل مكان لمشاهدة زخات نيزك الجباريات في أونتاريو، فقد حان الوقت لجمع رفاقك في مراقبة النجوم والشروع في رحلة رائعة تحت سماء الليل.

مصادر:

– تصنيف الكازينوهات على الإنترنت

- ناسا