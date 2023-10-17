الكون الكيميائي الشاسع: استكشاف المجهول

ويقدر العلماء وجود مليارات المركبات الكيميائية في الكون، ولم يتم التعرف إلا على 1% منها حتى الآن. تمتلك هذه المركبات غير المكتشفة القدرة على معالجة قضايا مثل إزالة الغازات الدفيئة وتحقيق اختراقات طبية.

عندما اخترع ديمتري مندليف الجدول الدوري للعناصر في عام 1869، بدأ العلماء في اكتشاف المواد الكيميائية التي شكلت العالم الحديث. في حين أن العناصر تتكون من نوع واحد من الذرات، فإن المركبات الكيميائية تتكون من ذرتين أو أكثر. توجد بعض المركبات بشكل طبيعي، مثل الماء (المكون من الهيدروجين والأكسجين)، بينما يتم إنشاء مركبات أخرى من خلال التجارب المعملية وعمليات التصنيع، مثل النايلون.

لفهم اتساع الكون الكيميائي، يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار عدد المركبات الكيميائية المحتملة التي يمكن تشكيلها باستخدام 118 عنصرًا معروفًا. بدءًا من المركبات ذات الذرتين، هناك 6,903 مجموعة محتملة. يبلغ عدد المركبات المكونة من ثلاث ذرات حوالي 1.6 مليون، وبما أن المركبات أصبحت أكثر تعقيدًا، فسنحتاج إلى كل شخص على الأرض لإنشاء كل هذه المجموعات، عدة مرات. ومع ذلك، فإن بنية المركب واستقراره يساهمان في تعقيد وصعوبة تركيبهما.

أكبر مركب كيميائي تم إنشاؤه حتى الآن يحتوي على ما يقرب من 3 ملايين ذرة ولا تزال وظيفته غير معروفة. ومع ذلك، يتم استخدام مركبات مماثلة لحماية أدوية السرطان في الجسم حتى تصل إلى موقعها المستهدف.

على الرغم من وجود قواعد تحكم الكيمياء، إلا أنه من الممكن ثنيها، مما يخلق المزيد من الاحتمالات للمركبات الكيميائية. حتى الغازات النبيلة، غير المتفاعلة عادة، يمكن أن تشكل مركبات في ظل ظروف معينة. تعمل البيئات القاسية، مثل ظروف الفضاء السحيق، على توسيع نطاق المركبات المحتملة. يمكن للكربون، الذي عادة ما يرتبط بواحدة إلى أربع ذرات أخرى، أن يرتبط مؤقتًا بخمس ذرات، تمامًا كما يمكن للحافلة ذات السعة القصوى لأربع ذرات أن تحمل المزيد من الركاب لفترة وجيزة.

غالبًا ما يقضي الكيميائيون حياتهم المهنية في محاولة إنشاء مركبات تتحدى القواعد الكيميائية التقليدية، وينجحون أحيانًا في مساعيهم. كما أنهم يستكشفون ما إذا كانت بعض المركبات لا يمكن أن توجد إلا في الفضاء أو في البيئات القاسية، مثل الفتحات الحرارية المائية في قاع المحيط.

عند البحث عن مركبات جديدة، غالبًا ما ينظر العلماء إلى المركبات ذات الصلة أو التفاعلات الكيميائية. ومن خلال تعديل المركبات المعروفة أو استخدام مواد أولية جديدة في تفاعلات مألوفة، يمكنهم البحث عن "المجهولات المعروفة". وقد أدى استكشاف العالم الطبيعي أيضًا إلى اكتشافات مهمة، مثل التعرف على البنسلين في عام 1928 عندما لاحظ ألكسندر فليمنج خصائصه المضادة للبكتيريا.

إن فهم بنية المركبات أمر بالغ الأهمية في اكتشاف خصائصها والبحث عن مركبات مماثلة. إن اختراع تقنيات الأشعة السينية، مثل تلك التي طورتها دوروثي كروفوت هودجكين، جعل من السهل تحديد بنية المركبات الجديدة. الآن، أكثر من أي وقت مضى، يمتلك الباحثون الأدوات اللازمة للتعمق في الأعماق المجهولة للكون الكيميائي.

مصادر:

- "اعترافات الكيميائي: أنا أصنع جزيئات لا ينبغي أن تكون موجودة."

– المعرفة الشخصية والبحث.