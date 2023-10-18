الكون الكيميائي الشاسع: استكشاف الاحتمالات

الكون مليء بعدد لا يحصى من المركبات الكيميائية، كل منها يحمل إمكانات هائلة. ومع ذلك، لم يحدد العلماء سوى 1% فقط من هذه المركبات. إن الكشف عن مركبات كيميائية جديدة لديه القدرة على تقديم حلول للعديد من التحديات، بدءًا من مكافحة الغازات الدفيئة إلى اكتشاف الاختراقات الطبية المشابهة لاكتشاف البنسلين.

لقد كان الكيميائيون يستكشفون عالم الكيمياء بجد منذ أن قدم ديمتري مندليف الجدول الدوري للعناصر في عام 1869. وبينما كانت العناصر القليلة الأخيرة تتطلب الاندماج النووي، فقد اكتشفنا الآن 118 نوعًا مختلفًا من العناصر. لكن العالم الكيميائي يمتد إلى ما هو أبعد من العناصر، فالمركبات الكيميائية تلعب دورًا حاسمًا أيضًا.

تتكون المركبات الكيميائية من ذرتين أو أكثر، بينما تتكون العناصر من نوع واحد من الذرة. فالماء، على سبيل المثال، مركب طبيعي يتكون من ذرات الهيدروجين والأكسجين، في حين أن النايلون مركب صناعي يتم إنتاجه في المختبرات.

يمكننا أن نبدأ بالنظر إلى المركبات العديدة المكونة من ذرتين. يشكل النيتروجين والأكسجين، اللذان يشكلان N2 وO2 على التوالي، 99% من الهواء الذي نتنفسه. العدد النظري للمركبات المحتملة ذات الذرتين هو 6,903. إذا كان للكيميائي أن يصنع مركبًا واحدًا سنويًا، فسوف يستغرق الأمر قرية كاملة من الكيميائيين سنويًا لإنتاج كل مركب محتمل مكون من ذرتين.

عند التوسع إلى مركبات ثلاثية الذرات، والتي تشمل أمثلة مألوفة مثل الماء (H2O) وثاني أكسيد الكربون (CO2)، هناك ما يقرب من 1.6 مليون مركب. إذا انتقلنا أبعد من ذلك إلى المركبات المكونة من أربع وخمس ذرات، فسيحتاج كل شخص على وجه الأرض إلى إنشاء ثلاثة مركبات لكل منهما. علاوة على ذلك، فإن إنتاج كل هذه المركبات يتطلب إعادة تدوير جميع المواد الموجودة في الكون عدة مرات.

ومع ذلك، فإن هذا التبسيط لا يأخذ في الاعتبار مدى تعقيد واستقرار المركبات. يتكون أكبر مركب تم إنشاؤه حتى الآن من ما يقرب من 3 ملايين ذرة، ولكن الغرض منه لم يتم فهمه بالكامل بعد. وللمركبات بهذا الحجم استخدامات محتملة، مثل حماية أدوية السرطان داخل الجسم حتى تصل إلى هدفها المقصود.

على الرغم من القواعد التي تبدو مقيدة، فإن الكيمياء تسمح بالمرونة، مما يؤدي إلى المزيد من الاحتمالات. وحتى الغازات النبيلة، التي لا تميل إلى الارتباط بعناصر أخرى، يمكن أن تشكل مركبات. على سبيل المثال، تم العثور على هيدريد الأرجون (ArH+) في الفضاء وتم تكراره في المختبرات في ظل ظروف قاسية. ومن خلال النظر في البيئات القاسية، يتوسع عدد المركبات المحتملة.

يبحث الباحثون غالبًا عن مركبات جديدة بناءً على المعرفة الموجودة. ويمكن القيام بذلك عن طريق تعديل المركبات المعروفة أو استخدام مواد أولية جديدة في التفاعلات الكيميائية المألوفة. تسمح هذه الأساليب للعلماء باستكشاف عالم المجهول المعروف، على غرار بناء المنازل باستخدام مكعبات الليغو.

ومع ذلك، فإن البحث عن كيمياء جديدة حقًا، المجهول، يتطلب استراتيجيات بديلة. غالبًا ما يتطلع الكيميائيون إلى العالم الطبيعي بحثًا عن الإلهام. أحد الأمثلة البارزة هو اكتشاف البنسلين في عام 1928 عندما لاحظ ألكسندر فليمنج أن العفن يمنع نمو البكتيريا. أدى هذا الاكتشاف بالصدفة إلى تقدم طبي هائل.

يحمل اتساع الكون الكيميائي فرصًا وتحديات لا تصدق. ومن خلال الخوض في المنطقة المجهولة من المركبات الكيميائية غير المكتشفة، قد نكتشف الحلول التي يمكن أن تشكل مستقبلنا.

مصادر:

- المحادثة (المقال المصدر)