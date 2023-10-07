أين يمكن مشاهدة كسوف الشمس الحلقي لعام 2023 في الأمريكتين

في يوم السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول، ستشاهد أمريكا مشهدا مذهلا: كسوف حلقي للشمس. وسيكون هذا الحدث المذهل، والمعروف أيضًا باسم "حلقة النار"، مرئيًا في 10 دول، بما في ذلك ثماني ولايات في الولايات المتحدة. ولضمان عدم تفويت الفرصة، قمنا بتجميع ملخص عن أين ومتى يمكنك مشاهدة كسوف الشمس الحلقي سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت.

حتى أن وكالة ناسا أصدرت خريطة تفاعلية تسمح لك بتتبع الكسوف حتى الثانية الأخيرة. وسيبدأ الكسوف في ولاية أوريغون وينتقل عبر الولايات المتحدة إلى تكساس، قبل العبور إلى المكسيك ويستمر عبر دول مثل غواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وكولومبيا والبرازيل. أقصى مدة لـ "حلقة النار" سيعيشها المشاهدون قبالة سواحل نيكاراغوا في خليج المكسيك، وتستمر حوالي 5 دقائق و17 ثانية.

تشمل المواقع والمدن البارزة التي ستكون حلقة النار مرئية فيها أوريغون ديونز ومتنزه كريتر ليك الوطني في أوريغون، ومتنزه غريت باسين الوطني في نيفادا، ومتنزه برايس كانيون الوطني ومتنزه كانيونلاندز الوطني في ولاية يوتا، ومتنزه ميسا فيردي الوطني في كولورادو، وألبوكيرك في نيو مكسيكو، كوربوس كريستي في تكساس، وموقع إدزانا مايا الأثري في شبه جزيرة يوكاتان، المكسيك. يمكن العثور على الأوقات المحلية المحددة وفترات "حلقة النار" في كل موقع في القائمة التي قدمها خبير الكسوف الفرنسي، كزافييه جوبييه.

من المهم أن تتذكر أن مشاهدة كسوف الشمس مباشرة قد يكون خطيرًا للغاية. ولمراقبة الكسوف بشكل آمن، يجب عليك استخدام المرشحات الشمسية في جميع الأوقات. سواء كنت تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس أو كسوفًا حلقيًا للشمس، فإن المخاطر هي نفسها. تأكد من ارتداء نظارات كسوف الشمس المناسبة وتأكد من أن الكاميرات والتلسكوبات والمناظير تحتوي على مرشحات شمسية موضوعة أمام عدساتها.

لمزيد من المعلومات حول كيفية مراقبة الشمس بأمان أثناء الكسوف، راجع دليلنا الشامل حول عمليات المراقبة الآمنة للطاقة الشمسية.

مصادر:

- ناسا

- كزافييه جوبير