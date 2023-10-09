رؤى جديدة حول حركة ذرة الهيدروجين ونقل البروتون في الأمونيا

نجح الباحثون في مختبر المسرع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة وجامعة ستانفورد في التقاط حركة ذرات الهيدروجين سريعة الحركة داخل جزيئات الأمونيا. استخدمت الدراسة حيود الإلكترون فائق السرعة (UED) لمراقبة تفكك الهيدروجين من الأمونيا. تسمح هذه التقنية الرائدة للعلماء بالتحقيق في عمليات نقل الهيدروجين، والتي تعتبر حاسمة في العديد من العمليات البيولوجية والكيميائية.

تلعب عمليات نقل البروتون، التي تتضمن حركة بروتون واحد بين الجزيئات، دورًا رئيسيًا في أنشطة مختلفة مثل تحفيز الإنزيمات ووظيفة الميتوكوندريا. ومع ذلك، تحدث هذه العمليات خلال الفيمتو ثانية، مما يجعل من الصعب التقاطها أثناء الحركة.

تقليديا، تم استخدام نثر الأشعة السينية لدراسة التغيرات في البنية الجزيئية. ومع ذلك، فإن الأشعة السينية تتفاعل فقط مع الإلكترونات وليس مع النوى الذرية، مما يحد من دقة النهج.

ولمعالجة هذا القيد، استخدم فريق البحث بقيادة العالم توماس وولف MeV-UED، وهي كاميرا حيود الإلكترون فائقة السرعة. استخدموا الضوء فوق البنفسجي لكسر رابطة الهيدروجين والنيتروجين في الأمونيا ثم وجهوا شعاعًا إلكترونيًا عبر الجزيء لجمع الإلكترونات المنحرفة.

لم يسجل الفريق إشارات انفصال ذرة الهيدروجين فحسب، بل لاحظ أيضًا التغيرات الهيكلية المقابلة في الجزيء. ومن خلال تحليل الإلكترونات المتناثرة في زوايا مختلفة، تمكنوا من التمييز بين الإشارات الصادرة من النواة والإلكترونات.

يلقي هذا البحث الرائد الضوء على العملية المعقدة لنقل البروتون ودوره في الأنشطة الكيميائية والبيولوجية. إن فهم سلوك البروتونات له آثار مهمة في علم الأحياء البنيوي، حيث تواجه التقنيات الحالية تحديات في مراقبتها.

وفي التجارب المستقبلية، يخطط الباحثون لاستخدام الأشعة السينية في منشأة ليزر الأشعة السينية التابعة لـ SLAC لمقارنة النتائج. كما أنهم يعتزمون تعزيز دقة التجربة والدقة الزمنية لالتقاط المراحل الفردية لتفكك البروتون مع مرور الوقت.

تم دعم هذه الدراسة من قبل مكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة، وجهاز MeV-UED هو جهاز موجود في منشأة ليزر الأشعة السينية SLAC LCLS.

المرجع مجلة:

إليو، G.، وآخرون. (2023) الديناميكيات الهيكلية الإلكترونية والهيدروجينية للفيمتو ثانية في الأمونيا مصورة باستخدام حيود الإلكترون فائق السرعة. رسائل المراجعة البدنية. دوى:10.1103/PhysRevLett.131.143001.