دش نيزك Orionids لعام 2023: حدث سماوي مذهل

من المقرر أن يقدم زخات شهب الجباريات عرضًا رائعًا للنجوم المتساقطة في سماء الأرض ليلاً في الفترة من 26 سبتمبر إلى 22 نوفمبر 2023. ويُعرف هذا الدش بأنه أحد أجمل زخات الشهب لهذا العام، ويعد بجذب انتباه مراقبي النجوم الهواة والعاديين على حد سواء. على حد سواء.

يحدث هذا الحدث السماوي عندما تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه المذنب 1P/Halley. عندما يعود المذنب إلى النظام الشمسي الداخلي، فإنه يلقي الجليد والغبار الصخري في الفضاء، مشكلًا في النهاية زخات شهب الجباريات وإيتا الدلويات في شهري أكتوبر ومايو على التوالي.

ستحدث ذروة زخة شهب الجباريات مساء يوم 21 أكتوبر، مما يتيح للمشاهدين فرصة مشاهدة حوالي 15 إلى 20 شهابًا في الساعة. ومع ذلك، فإن ظروف المشاهدة تكون أفضل بعيدًا عن أضواء المدينة، لذا يوصى بالقيام برحلة برية إلى موقع به الحد الأدنى من التلوث الضوئي. وتنصح وكالة الفضاء الكندية بإيجاد مكان واضح بعيدا عن الأشجار والمباني العالية وتجنب التحديق في الشاشات، مما يسمح للعين بالتأقلم مع سماء الليل.

على الرغم من أن بعض الضوء سيكون أمرًا لا مفر منه بسبب مرحلة الهلال المتضائل للقمر، إلا أن سطوع وسرعة شهب الجباريات تجعلها لا تزال تستحق المراقبة. تسافر هذه النيازك بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 148,000 ميل في الساعة (66 كم / ثانية) في الغلاف الجوي للأرض، وغالبًا ما تترك "قطارات" متوهجة في أعقابها يمكن أن تستمر عدة ثوانٍ إلى دقائق. وفي بعض الأحيان، يمكن لهذه النيازك أن تتحول إلى كرات نارية، مما يؤدي إلى انفجارات طويلة من الضوء.

يمكن لأولئك الذين يتوقون لمزيد من العجائب السماوية أن يتطلعوا أيضًا إلى تساقط شهب Draconid مساء يوم 8 أكتوبر. على الرغم من أنها قد لا تكون نشطة كما كانت في السنوات السابقة، إلا أنها لا تزال توفر الفرصة لمشاهدة خطوط من الضوء عبر السماء واستكشاف مواقع المشاهدة المحتملة.

لذا، ضع علامة على تقويمك يا كندا، واستعد لتجربة غير عادية. إن دش نيزك Orionids هو هدية من الكون، ولن تعرف أبدًا ما هي المشاهد المذهلة التي تنتظرك تحت النجوم.

مصادر:

- ناسا

– وكالة الفضاء الكندية