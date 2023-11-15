دش النيزك ليونيد: عرض سماوي مبهر

لطالما أسرت سماء الليل الإنسانية، وأثارت الرهبة والعجب. كان هذا العام مميزًا بشكل خاص بالنسبة لمراقبي السماء، حيث شهد أحداثًا سماوية مثل محاذاة الكواكب وزخات الشهب الجذابة. استعدوا، لأن الكون على وشك تقديم عرض مذهل آخر - زخة شهب ليونيد، والتي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الساعات الأولى من يوم 18 نوفمبر.

على عكس زخات الشهب الأخرى، يقدم ليونيدز للمشاهدين مشهدًا يمكن الاستمتاع به من أي مكان تقريبًا في العالم. ستكون ظروف المشاهدة مواتية بشكل خاص هذا العام، حيث سيكون هناك حد أدنى من ضوء القمر لغسل مساحة السماء المظلمة.

وفي ساعات ما بعد منتصف ليل السبت، يمكن للمشاهدين توقع رؤية ما يقرب من 10-15 نيزكًا في الساعة. هذه النيازك، التي تشبه شظايا صغيرة من الحطام، تحترق في غلافنا الجوي بينما تتحرك الأرض عبر مسار الغبار الذي خلفه المذنب تمبل-تتل.

وعلى الرغم من أن هذه النيازك قد لا تكون كبيرة أو تنتج كرات نارية مثل تلك التي تنتجها زخات شهب Taurid، إلا أنها ستبهر المتفرجين بلا شك. وما يزيد من جاذبيتها هو السرعة المذهلة التي تدخل بها الغلاف الجوي للأرض، وهي سرعة مذهلة تبلغ 71 كيلومترًا (44 ميلًا) في الثانية.

إحدى السمات المميزة للزخات النيزكية ليونيد هي قدرتها العرضية على إنتاج عواصف نيزكية. هذه العواصف، التي شهدت آخر مرة بكامل روعتها في عام 1966، أذهلت المتفرجين حيث شهدوا 3,000 نيزك غير عادي يتساقط عبر السماء كل دقيقة. وللأسف، فإن مثل هذه العروض المثيرة للإعجاب تكون متفرقة ولا تحدث إلا مرة واحدة كل 33 عامًا تقريبًا، بالتزامن مع الوقت الذي يستغرقه المذنب تمبل-تتل لإكمال مداره. ولسوء الحظ، من غير المتوقع أن تزين العاصفة النيزكية القادمة سماءنا حتى عام 2032 تقريبًا.

لتعظيم فرصك في تجربة هذه الأعجوبة السماوية، تأكد من الهروب من أضواء المدينة والعثور على موقع بعيد عن وهج أضواء الشوارع والمحلات التجارية. امنح عينيك وقتًا للتكيف مع الظلام والاستعداد للانبهار. على الرغم من أن الشهب ستبدو وكأنها قادمة من كوكبة الأسد، إلا أنها ستنطلق عبر السماء بأكملها، لتأسر انتباهك وتتركك في حالة من الرهبة من اتساع عالمنا.

أسئلة مكررة:

1. ما الذي يسبب الدش النيزكي ليونيد؟

يحدث الدش النيزكي ليونيد عندما تمر الأرض عبر مسار الغبار الذي خلفه المذنب تمبل تاتل. تحترق شظايا صغيرة من الحطام في غلافنا الجوي، مما يخلق عرضًا مذهلاً للنجوم المتساقطة.

2. كم عدد الشهب التي يمكن أن نتوقع رؤيتها خلال ذروة زخة الشهب ليونيد؟

خلال ذروة زخات الشهب ليونيد، يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا مشاهدة حوالي 10-15 نيزكًا في الساعة في الساعات الأولى من الصباح.

3. هل العواصف النيزكية تحدث بشكل منتظم خلال زخات الشهب ليونيد؟

لا، العواصف النيزكية نادرة وتحدث تقريبًا مرة واحدة كل 33 عامًا عندما يتزامن وابل النيزك ليونيد مع مدار المذنب تمبل تاتل. ولوحظت آخر عاصفة نيزكية في عام 1966، ومن المتوقع أن تحدث العاصفة التالية في عام 2032 تقريبًا.

4. ما هو أفضل مكان لمشاهدة زخات شهب ليونيد؟

لتحقيق أقصى قدر من تجربة المشاهدة الخاصة بك، يوصى بالهروب من المدينة والعثور على موقع بعيد عن الأضواء الاصطناعية، مثل أضواء الشوارع والمحلات التجارية. سيسمح ذلك لعينيك بالتكيف مع الظلام والانغماس بالكامل في الشاشة الساحرة.

5. هل ستظهر الشهب فقط في كوكبة الأسد؟

على الرغم من أن الشهب ليونيد يبدو أنها تنشأ من كوكبة الأسد، إلا أنه يمكن رؤيتها وهي تتدفق عبر السماء بأكملها. وهي لا تقتصر على منطقة معينة بل تزين السماء برقصتها السماوية.