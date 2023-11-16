دش نيزك ليونيد المذهل: عرض سماوي يستحق البقاء مستيقظًا من أجله

يَعِد زخات الشهب ليونيد القادمة بأن تكون مشهدًا بصريًا يحبس الأنفاس، باعتبارها واحدة من أسرع زخات الشهب المعروفة التي تزين سماء الليل. على الرغم من أنها قد تنتج فقط حوالي 15 نيزكًا في الساعة في المتوسط، إلا أن ما يميز ليونيدات هو سطوعها وألوانها الزاهية في بعض الأحيان. هذه "الكرات النارية" هي نتيجة لجسيمات أكبر تنشأ من حطام المذنب 55P/Tempel-Tuttle.

ويتوقع مراقبو النجوم هذه الظاهرة الكونية بفارغ الصبر، حيث تصل ليونيدات إلى الحضيض الشمسي فقط، وهي نقطة الاقتراب من الشمس، كل 33 عامًا. في حين أن أفضل وقت لمشاهدة الدش كان في عام 1998، ستتاح لمراقبي السماء المتحمسين الفرصة لمشاهدة هذا العرض السماوي مرة أخرى في عام 2031.

لإلقاء نظرة على زخات شهب ليونيد، توصي وكالة ناسا بالتوجه إلى الخارج حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي والعثور على مكان خالٍ من التلوث الضوئي. إن الاستلقاء على ظهرك والنظر نحو الشرق سيوفر لك أفضل رؤية للسماء. يستغرق الأمر حوالي 30 دقيقة حتى تتكيف عيناك مع الظلام، ولكن بمجرد أن تفعل ذلك، ستصبح الشهب مرئية عبر قماش الليل.

تعتبر زخات الشهب حدثًا سنويًا، وعادةً ما تبلغ ذروتها في منتصف شهر نوفمبر. ومع ذلك، كل بضعة عقود، يمكن لمراقبي السماء المحظوظين تجربة عاصفة نيزكية، حيث تتحول ليونيدات إلى هطول أمطار رائعة من مئات إلى آلاف الشهب في الساعة. وفي عامي 1966 و2002، أبهرت هذه العواصف المتفرجين بعرض ساحر، أشبه في بعض اللحظات بعاصفة مطرية نيزكية.

لذا، ضع علامة على التقويم الخاص بك واضبط منبهاتك، لأن تساقط شهب ليونيد هو حدث فلكي لا ينبغي تفويته. استعد لتنبهر بعجائب الكون بينما يرسم ليونيد سماء الليل بتألقهم العابر.

الأسئلة المتكررة

1. كم مرة يحدث وابل نيزك ليونيد؟

تساقط شهب ليونيد يحدث سنويًا، وعادةً ما يبلغ ذروته في منتصف نوفمبر. ومع ذلك، يصل الدش إلى نقطة الحضيض، وهي نقطة الاقتراب من الشمس، ويوفر أفضل فرص المشاهدة كل 33 عامًا.

2. ما الذي يسبب السطوع والألوان في زخات الشهب ليونيد؟

إن السطوع والألوان الزاهية في بعض الأحيان في وابل الشهب ليونيد، المعروف أيضًا باسم الكرات النارية، هو نتيجة لجسيمات أكبر تنشأ من حطام المذنب 55P/Tempel-Tuttle. هذه الكرات النارية أكثر سطوعًا ولها خطوط تدوم لفترة أطول مقارنة بالنيزك المتوسط.

3. كيف يمكنني مشاهدة زخات الشهب على نحو أفضل؟

للاستمتاع بوابل شهب ليونيد على أكمل وجه، ابحث عن موقع بعيدًا عن أضواء المدينة الساطعة واستلقِ على ظهرك. انظر نحو الشرق واسمح لعينيك بالتأقلم مع الظلام، والذي يستغرق عادة أقل من 30 دقيقة. بمجرد تعديله، سوف تكون قادرًا على مراقبة الشهب التي تتدفق عبر سماء الليل.

4. ما هي العاصفة النيزكية؟

تصنف العاصفة النيزكية على أنها زخة نيزكية تحتوي على ما لا يقل عن 1,000 نيزك. خلال هذه العواصف، يمكن للليونيدات إنتاج مشهد مذهل، حيث يمكن رؤية مئات إلى آلاف الشهب في الساعة. حدثت آخر عاصفة نيزكية ملحوظة من ليونيدز في عام 2002.