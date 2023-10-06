BlueWalker 3: قمر صناعي ساطع ومثير للقلق في سماء الليل

لفت نموذج أولي جديد لقمر اتصالات يسمى BlueWalker 3 انتباه علماء الفلك بسبب سطوعه المثير للقلق. تم تطوير BlueWalker 3 بواسطة AST SpaceMobile، وهو يتميز بهوائي ضخم مساحته 700 قدم مربع، مما يجعله أكثر سطوعًا من معظم النجوم. تم إطلاق القمر الصناعي لأول مرة في سبتمبر 2022، ولم يحظ باهتمام كبير إلا عندما انكشف هوائيه في نوفمبر، مما تسبب في قلق علماء الفلك.

يتم قياس سطوع الأجسام في سماء الليل من حيث الحجم، حيث يشير الرقم الأصغر إلى سطوع أكبر. وصل BlueWalker 3 إلى ذروة سطوع بلغت 0.4 درجة، مخالفًا بذلك إرشادات الاتحاد الفلكي الدولي. يساهم الحجم الكبير للقمر الصناعي، وخاصة مجموعة هوائياته، في وضوح الرؤية العالية، مما يؤدي إلى حدوث تلوث ضوئي يمكن رؤيته بالعين المجردة.

أجرى فريق من علماء الفلك، بما في ذلك باحثون من جامعة أتاكاما ومركز حماية السماء المظلمة والهادئة التابع للاتحاد الفلكي الدولي، حملة مراقبة لتقييم تأثير BlueWalker 3 على سماء الليل. يقيس بحثهم، المنشور في مجلة Nature، تأثير القمر الصناعي ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لاستراتيجيات لتتبع وتجنب تداخل الأقمار الصناعية مع التلسكوبات الأرضية.

يمثل BlueWalker 3 قلقًا أوسع بين علماء الفلك بشأن العدد المتزايد من الأقمار الصناعية، وخاصة مجموعات الأقمار الصناعية مثل نظام Starlink الخاص بإيلون ماسك. يشكل انتشار الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض (LEO) تحديًا كبيرًا حيث تخطط المزيد والمزيد من الشركات لإطلاق الأبراج. يوجد حاليًا حوالي 5,000 قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض، ومن المتوقع انضمام آلاف أخرى في السنوات القادمة.

وللتخفيف من الاضطراب المحتمل الناجم عن الزيادة المتوقعة في مجموعات الأقمار الصناعية، يؤكد علماء الفلك على أهمية التتبع النشط للأقمار الصناعية واستراتيجيات تجنبها. ومع ذلك، فإن التنبؤ الدقيق بمواقع هذه الأقمار الصناعية قبل سنوات لا يزال يمثل تحديًا.

وبينما تخطط شركات مثل ستارلينك ومشروع كويبر التابع لشركة أمازون لإطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية الإضافية، فمن الواضح أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية سلامة عمليات الرصد الأرضية والحفاظ على جمال سماءنا الليلية.

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– مقال بحثي عن الطبيعة: [المصدر]