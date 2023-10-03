سطوع الأقمار الصناعية التجارية في مدار أرضي منخفض يثير مخاوف علماء الفلك

أصبح النموذج الأولي للقمر الصناعي المسمى BlueWalker 3، الذي أطلقته شركة AST SpaceMobile في سبتمبر 2022، أحد ألمع الأجسام في سماء الليل. كشفت الملاحظات التي أجراها باحثون من مركز الاتحاد الفلكي الدولي لحماية السماء المظلمة والهادئة من تداخل كوكبة الأقمار الصناعية (CPS)، أن BlueWalker 3، في بعض الأحيان، يكون أكثر سطوعًا من معظم النجوم والكواكب المرئية من الأرض. تسلط هذه النتائج الضوء على القلق المتزايد بين علماء الفلك بشأن تدفق المشاريع الفضائية الخاصة إلى مدار أرضي منخفض والتداخل المحتمل مع الأبحاث والسماء ليلاً.

قام فريق CPS بتتبع BlueWalker 3 لمدة 130 يومًا، ولاحظ أن مجموعة هوائياته الكبيرة، التي تبلغ مساحتها حوالي 700 قدم مربع، تعكس ضوء الشمس وتتسبب في تقلب سطوعه. يعتمد سطوع القمر الصناعي على عوامل مثل موقعه بالنسبة للشمس وزاوية الرؤية. وتم إجراء الملاحظات من مواقع متعددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تشيلي والولايات المتحدة والمكسيك ونيوزيلندا وهولندا والمغرب.

وأعرب سيغفريد إيجل، أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة، عن قلقه إزاء الاتجاه نحو الأقمار الصناعية التجارية الأكبر والأكثر سطوعًا. وفي حين تساهم هذه الأقمار الصناعية في تحسين الاتصالات، فإن تقليل تعطيل عمليات الرصد العلمي أمر بالغ الأهمية. تخطط AST SpaceMobile لنشر ما يقرب من 100 قمر صناعي للنطاق العريض الخلوي بناءً على تصميم BlueWalker 3.

وقد واجهت شركة SpaceX، المعروفة بأقمارها الصناعية Starlink، تدقيقًا أيضًا بسبب تأثيرها المحتمل على السماء ليلاً. وقد جربت الشركة طبقات داكنة لتقليل كمية الضوء المنعكس، لكن هذه الجهود لم تحقق سوى نجاح محدود. يرى علماء الفلك أن هناك حاجة إلى تطوير استراتيجيات إضافية للعمل حول الأبراج الاصطناعية التي أنشأتها الأقمار الصناعية التجارية. علاوة على ذلك، وبعيدًا عن المخاوف المتعلقة بالرؤية، فإن تشبع المدار الأرضي المنخفض بالأقمار الصناعية التجارية يشكل تهديدًا لعلم الفلك الراديوي، حيث يمكن لهذه الأقمار الصناعية، بما في ذلك BlueWalker 3، أن تتداخل مع عمليات رصد التلسكوب الراديوي.

تتوافق نتائج الدراسة التي أجرتها CPS مع دراسة منفصلة كشفت عن أن أقمار ستارلينك الصناعية تسرّب إشعاعًا كهرومغناطيسيًا غير مقصود، مما يشكل خطرًا لتعطيل عمليات رصد التلسكوب الراديوي.

مصادر:

– مجلة الطبيعة

– مركز الاتحاد الفلكي الدولي لحماية السماء المظلمة والهادئة من تداخل كوكبة الأقمار الصناعية (CPS)