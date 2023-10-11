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وفر 63 دولارًا على تلسكوب Celestron AstroMaster 70AZ: أفضل صديق للمبتدئين

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 11، 2023
وفر 63 دولارًا على تلسكوب Celestron AstroMaster 70AZ: أفضل صديق للمبتدئين

هل أنت عالم فلك هاوٍ وتتطلع لبدء رحلة مراقبة النجوم؟ لا مزيد من البحث. تقدم لك Amazon Prime Big Deal Days 2023 خصمًا لا يصدق على تلسكوب Celestron AstroMaster 70AZ، وهو خيار رائع للمبتدئين تمامًا. مع خصم 33%، أصبح هذا التلسكوب متاحًا الآن بأحد أقل الأسعار التي رأيناها، مما يجعله خيارًا رائعًا وصديقًا للميزانية.

تلسكوب سيليسترون أستروماستر 70AZ هو تلسكوب منكسر لوني مثالي لمراقبة القمر والكواكب. تتميز بفتحة 70 ملم وتأتي مع الملحقات الأساسية، بما في ذلك مكتشف النقاط الحمراء وعدستين وحامل ثلاثي القوائم قابل للتعديل. يقدم هذا التلسكوب قيمة ممتازة مقابل المال، خاصة للمبتدئين أو أولئك الذين يتطلعون إلى إلهام علماء الفلك الناشئين.

مع طول بؤري يبلغ 900 ملم وقطر عدسة موضوعية 70 ملم، يتيح تلسكوب سيليسترون أستروماستر 70AZ رؤية واضحة للسماء ليلاً بتصميم مدمج وسهل الاستخدام. تتيح العدسات المتضمنة التكبير حتى 90 مرة، في حين أن مؤشر النجمة المدمج والمقبض يجعل تحديد موقع الأهداف وتتبعها أسهل بكثير.

إذا كنت تفكر في شراء هذا التلسكوب أو استكشاف المزيد من خيارات مراقبة النجوم، فلدينا أدلة شاملة حول أفضل عروض التلسكوبات والتلسكوبات.

من المهم ملاحظة أن تلسكوب Celestron AstroMaster 70AZ قد لا يكون مناسبًا لمشاهدة الفضاء السحيق أو علماء الفلك ذوي الخبرة الذين يبحثون عن نماذج أكثر قوة. لأولئك الذين يبحثون عن خيارات بديلة، نوصي باستكشاف Celestron StarSense LT 114AZ أو Celestron AstroMaster 102AZ، اللذين يقدمان ميزات وإمكانيات مختلفة ضمن نطاق سعري مماثل.

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المواصفات الرئيسية:

– قطر العدسة الموضوعية 70 ملم
- البعد البؤري 900 ملم
- نوع التركيب اليدوي من نوع التازيموت
- الملحقات: حامل ثلاثي القوائم قابل للتعديل، ومكتشف النقاط الحمراء، وعدستين

مصادر:
– مراجعة سيليسترون استروماستر 70AZ
– مركز أمازون برايم داي
– سيليسترون ستار سينس LT 114AZ
- سيليسترون استروماستر 102AZ

By مامفو بريشيا

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