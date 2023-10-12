ناسا وسبيس إكس لاستكشاف الكويكب النفسي في مهمة رائدة

في مهمة غير مسبوقة، تعاونت وكالة ناسا وشركة SpaceX للتحقيق في كويكب Psyche، وهو أحد أقدم الكويكبات المكتشفة. ويهدف هذا التعاون الفريد إلى إجراء أبحاث ودراسات مكثفة حول الكويكب الغني بالمعادن.

من المقرر إطلاق صاروخ Falcon Heavy التابع لشركة SpaceX من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، وسيدفع مهمة Psyche التابعة لناسا. سُميت Psyche على اسم الكويكب المستهدف، وكانت مهمة مختارة ضمن برنامج الاستكشاف التابع لناسا، والذي يركز على استكشاف النظام الشمسي بتكلفة معقولة. كان من المقرر إطلاقه في 5 أكتوبر، ولكن تم تأجيله لمدة أسبوع لاستكمال التحقق من المعلمات الخاصة بدفعات غاز النيتروجين البارد للمركبة الفضائية Psyche.

ويبرز "سايكي" بين الكويكبات لتميزه بأنه الكويكب السادس عشر المكتشف على الإطلاق، وفقا لجامعة ولاية أريزونا. اكتشفه عالم الفلك الإيطالي أنيبال دي غاسباريس لأول مرة في عام 16 وأطلق عليه اسم إلهة الروح اليونانية القديمة.

المحتوى المعدني العالي في Psyche هو أكثر ما يأسر علماء الفلك. من الممكن أن يكون الكويكب يحتوي على معادن من قلب كوكب صغير، وهو لبنة أساسية في تكوين الأنظمة الكوكبية.

يقع Psyche على بعد أكثر من 500 مليون كيلومتر من الأرض، ويشكل مسافة كبيرة يجب اجتيازها. سوف يستغرق الأمر ما يقرب من ست سنوات حتى تصل مهمة Psyche إلى وجهتها. وبمساحة سطحية تبلغ نحو 165,800 كيلومتر مربع، يفوق الكويكب مساحة أرض ولاية تاميل نادو الهندية.

باستخدام الدفع الكهربائي الشمسي منخفض الدفع، ستستخدم المركبة الفضائية التابعة لمهمة Psyche التحليق بالقرب من المريخ ومناورات مساعدة الجاذبية أثناء رحلتها. وبمجرد وصولها إلى الكويكب، ستقوم بإجراء ملاحظات علمية من أربعة مدارات مرحلية، وتقترب تدريجيًا من الكويكب لإجراء دراسة وتحليل تفصيلي.

وتعد هذه المهمة الرائدة بالكشف عن رؤى قيمة حول تكوين وتكوين الكويكبات، مما يمثل علامة فارقة في مجال استكشاف الفضاء.

مصادر:

- ناسا

- جامعة ولاية أريزونا