تم الكشف عن المحفزات الفعالة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى الميثان

حقق الباحثون في جامعة سينسيناتي تقدمًا كبيرًا في تطوير محفزات فعالة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى ميثان. يمكن أن يكون لهذا الإنجاز تأثير كبير على دورة الكربون الاصطناعية ويساعد في مواجهة التحدي المتمثل في إنتاج الميثان.

سلط المؤلف الرئيسي للدراسة، سوميابراتا روي، الضوء على التحديات المرتبطة بالمسار المكون من ثماني خطوات والذي ينطوي على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى ميثان. يعد التغلب على هذه التحديات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق إنتاج انتقائي وموفر للطاقة لغاز الميثان وإغلاق دورة الكربون الاصطناعية على مستويات ذات معنى.

ولمواجهة هذه التحديات، قام روي وفريقه بتطوير قوالب بوليمر ذات مسام صغيرة حيث يمكن وضع ذرات النحاس على مسافات مختلفة. وقد مكنت المحفزات، التي تم تجميعها في الماء في درجة حرارة الغرفة، من اختزال ثاني أكسيد الكربون إلى ميثان على جانب واحد من الخلية بينما تنتج الأكسجين من الماء على الجانب الآخر.

ومن خلال تعديل المسافات بين ذرات النحاس، اكتشف الباحثون أنه يمكنهم خفض الطاقة المطلوبة لخطوات التفاعل الرئيسية، مما يؤدي إلى تحويل كيميائي أسرع. أدى هذا العمل التعاوني لذرات النحاس القريبة إلى انتقائية وكفاءة عالية في إنتاج الميثان.

أظهرت المحفزات المطورة واحدة من أكثر عمليات تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى غاز الميثان المعتمدة على التحليل الكهربائي كفاءة وسرعة، وهو ما يمثل تقدمًا كبيرًا في كل من الفهم العلمي ومستوى الأداء.

وأكد جينجي وو، المؤلف المشارك في الدراسة والأستاذ المشارك في جامعة سينسيناتي، أن هذه المواد يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تحفيز الترجمة الصناعية لتكنولوجيا تقليل ثاني أكسيد الكربون الكهروكيميائي، بشرط توفير الطاقة على مستوى النظام وكفاءات تحويل الكربون. تتم معالجتها.

يوفر هذا البحث الأمل لإنتاج وقود أنظف وأكثر استدامة من خلال استخدام ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد غازات الدفيئة، كمادة أولية. يمكن أن يساهم التحويل الفعال لثاني أكسيد الكربون إلى غاز الميثان في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ودفع تطوير العمليات الصناعية الأكثر مراعاة للبيئة.

المصدر: [جامعة سينسيناتي](example.com)