كيف استعمرت النباتات القارات: حدث تاريخي في تاريخ الأرض

لقد أصبحت النباتات موجودة في كل مكان على الأرض لدرجة أنه من الصعب أن نتخيل وقتًا لم تكن فيه موجودة. ومع ذلك، بالنسبة لغالبية تاريخ الأرض، لم تكن هناك حياة على الأرض، أو على الأقل لم تكن هناك نباتات. لم تظهر النباتات البرية إلا قبل حوالي 400 مليون سنة، وهو تطور حديث نسبيًا مقارنة بتاريخ الحياة على الأرض الذي يبلغ 4 مليارات سنة.

في حين أن البكتيريا الزرقاء كانت الكائنات الحية الأولى التي غيرت العالم بشكل جذري عن طريق أكسجين الكوكب من خلال عملية التمثيل الضوئي، إلا أن ظهور النباتات البرية كان له التأثير الأكبر على مدى ملياري سنة التالية. يمكن فهم هذه الابتكارات التطورية بشكل أفضل من خلال فحص ارتباطها بأسلافها من البكتيريا الزرقاء وعلاقتها بالعناصر الخمسة التي تشكل جميع الكائنات الحية: الهيدروجين والأكسجين والكربون والنيتروجين والفوسفور.

لفهم أهمية النباتات التي تستعمر القارات، من الضروري النظر في العالم الذي ظهرت فيه. لم تكن المحيطات قبل 400 مليون سنة تختلف كثيرًا عما هي عليه اليوم، حيث كان مناخها استوائيًا يمتد من القطب إلى القطب. كانت الحيوانات الفقارية واللافقارية تجوب البحار، وكانت القارات، على الرغم من وجودها في مواقع مختلفة، متشابهة في الحجم مع نظيراتها الحديثة.

كانت كيمياء المحيط القديم مشابهة لما هي عليه اليوم، وهذا أمر بالغ الأهمية في فهم حجم التحول إلى الأرض. لعبت البكتيريا الزرقاء، التي سكنت المحيطات قبل النباتات، دورًا حيويًا في سلاسل الغذاء المحيطية من خلال إنتاج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي. يعد النيتروجين والهيدروجين والأكسجين عناصر أساسية لجميع الكائنات الحية، وقد تم توفيرها للكائنات الحية في المحيط القديم من خلال البكتيريا الزرقاء والكائنات الحية الدقيقة الأخرى التي يمكنها تثبيت النيتروجين من الهواء.

ومع ذلك، فإن تثبيت النيتروجين، وهي العملية التي من خلالها تقوم الكائنات الحية بتحويل النيتروجين الجوي إلى شكل قابل للاستخدام، كان ولا يزال قيدًا رئيسيًا على توافر النيتروجين في المحيط. لقد حير هذا القيد العلماء لعقود من الزمن، حيث يجب أن يصبح النيتروجين متاحًا للكائنات الحية الأخرى بمجرد موت البكتيريا الزرقاء وتحللها. يمكن أن تعزى ندرة النيتروجين في المحيط إلى محدودية توافر الفوسفور والحديد والموليبدينوم، وهي عناصر مشتقة من الصخور ضرورية لنمو الكائنات الحية المثبتة للنيتروجين.

وفي هذا السياق، أصبحت هجرة الكائنات الحية التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي إلى الأرض حدثًا تحويليًا. تمكنت النباتات البرية من الوصول إلى ضوء الشمس الوفيرة لعملية التمثيل الضوئي ومجموعة جديدة من الموارد التي توفرها الأرض. وقد سمح هذا الانتقال من المحيط إلى القارات للنباتات بالازدهار وتغيير منظر الأرض بطرق غير عادية.

كان استعمار النباتات للقارات أحد أهم الأحداث في تاريخ الأرض، حيث شكل مستقبل الحياة على كوكبنا. من خلال فهم الروابط بين النباتات والبكتيريا الزرقاء والعناصر الأساسية للحياة، نكتسب رؤى قيمة حول الماضي ونلقي نظرة على مستقبل كوكبنا المترابط.

التعاريف:

– البكتيريا الزرقاء: البكتيريا الضوئية التي تعمل على أكسجين الغلاف الجوي للأرض.

– تثبيت النيتروجين: العملية التي تقوم بها كائنات معينة بتحويل النيتروجين الجوي إلى شكل يمكن أن تستخدمه كائنات حية أخرى.

– الفوسفور والحديد والموليبدينوم: عناصر مشتقة من الصخور ضرورية لنمو الكائنات المثبتة للنيتروجين.

المصدر

بوردر، س. (2023). عنصري: كيف غيرت خمسة عناصر ماضي الأرض وستشكل مستقبلنا. مطبعة جامعة برينستون.