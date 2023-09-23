تقوم مهمة ناسا بتسليم عينات من الكويكبات إلى الأرض للدراسة والدفاع عن الكواكب

لقد فكر العلماء منذ فترة طويلة في احتمال أن تكون الحياة على الأرض قد نشأت من صخور فضائية تحمل اللبنات الأساسية للحياة. وقد عززت النتائج الأخيرة هذه النظرية، حيث أن العينات الأولى من الكويكبات التي تم إحضارها إلى الأرض بواسطة مجسات يابانية تحتوي على اليوراسيل، وهو مركب موجود في الحمض النووي لدينا. ومع ذلك، فإن دراسة الكويكبات تتجاوز البحث عن أصول الحياة، مع التركيز بشكل كبير على الدفاع عن الكواكب.

أحد هذه الكويكبات المثيرة للاهتمام هو بينو، وهو جسم صغير يعتقد أنه جزء من جرم سماوي أكبر. ويقترب بينو، الذي يبلغ قطره 500 متر، من الأرض كل ست سنوات ويشكل تهديدا محتملا بالاصطدام. وهناك احتمال ضئيل، يقدر بـ 1 من 2,700، أن يصطدم بكوكبنا عام 2182، مما يؤدي إلى عواقب كارثية.

ولجمع رؤى قيمة حول تكوين بينو والطرق المحتملة لتغيير مساره، أطلقت وكالة ناسا مهمة OSIRIS-REx في عام 2016. وبعد الوصول إلى بينو في عام 2018، استخدمت المركبة الفضائية عصاها الفراغية لجمع عينات من غبار الكويكب والحصى قبل ثلاث سنوات.

والآن، تستعد وكالة ناسا لإعادة هذه العينات الثمينة إلى الأرض. ستتأرجح المركبة الفضائية OSIRIS-REx بالقرب من الأرض وتطلق كبسولة تحتوي على ما يقرب من 250 جرامًا من مادة الكويكب، مما يجعلها أكبر عينة يتم جمعها على الإطلاق من كويكب. وستنشر الكبسولة مظلة وتهبط في صحراء يوتا بالولايات المتحدة في 24 سبتمبر.

بمجرد التحقق من سلامتها، سيتم نقل العينة إلى مختبر نظيف مؤقت في مكان ما. ومن هناك، سيتم نقل الحاوية المغلقة التي تحمل عينة الركام إلى هيوستن صباح يوم الاثنين لمزيد من التحليل.

تستمر جهود ناسا للدفاع عن الكواكب مع مهمة Psyche القادمة، المقرر إطلاقها في أوائل أكتوبر. ستستهدف هذه المهمة كويكبًا آخر يُسمى أيضًا Psyche.

ومن خلال دراسة الكويكبات مثل بينو وتطوير استراتيجيات لتحويل مساراتها، يهدف العلماء إلى تعزيز فهمنا لتكوين وسلوك هذه الأجرام السماوية. ستساعد هذه المعرفة في حماية كوكبنا من التأثيرات الكارثية المحتملة.

مصادر:

– مهمة ناسا OSIRIS-REx: https://www.nasa.gov/osiris-rex

– كويكب بينو: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/asteroids/101955-bennu/overview/

- حقائق مهمة OSIRIS-REx: https://www.space.com/osiris-rex.html