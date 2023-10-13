كسوف حلقي نادر للشمس يمكن رؤيته في مجتمعات الجزيرة

ستتاح لمجتمعات الجزر في كولومبيا البريطانية، يوم السبت، الفرصة لمشاهدة كسوف شمسي "حلقي" نادر. مصطلح "حلقي" يأتي من الكلمة اللاتينية "حلقي"، وهو ما يعني شكل حلقة. إلا أن تأثير "حلقة النار"، حيث تتوهج الحافة الخارجية للشمس من خلف القمر، لن يكون مرئيا في المنطقة. وبدلاً من ذلك، سيرى المشاهدون شكل هلال أو شكل ظفر على الشمس أثناء الحدث.

وسيحدث الخسوف من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا تقريبًا، وسيحجب القمر الشمس تدريجيًا، ليشكل شكل هلال على سطحه. ومن المتوقع أن يحدث تأثير الذروة في فيكتوريا في الساعة 9:19 صباحًا

وأوضح راندي إنكين، رئيس مركز فيكتوريا التابع للجمعية الفلكية الملكية الكندية، أن القمر لن يحجب أشعة الشمس بشكل كامل لأنه ليس كبيرا بما يكفي للقيام بذلك. وشبهها بصورة القمر وهو جالس في وسط الشمس. وكشف إنكين أيضًا أن الكسوف الكلي، حيث يتم حجب الشمس تمامًا، سيحدث في 8 أبريل 2024.

وأعرب إنكين عن تفاؤله بشأن ظروف الرؤية الواضحة للكسوف، قائلا إن السحب الرقيقة لا ينبغي أن تشكل مشكلة طالما أن قرص الشمس مرئي. ومع ذلك، فقد نصح بشدة بعدم النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف الحلقي.

وفي حالة عدم توفر نظارات معتمدة لمشاهدة الشمس، اقترح إنكين استخدام "طريقة الإسقاط" من خلال الوقوف وظهر الشخص للكسوف واستخدام منظار أو مصفاة أو قطعة من الورق بها ثقوب لعرض الصورة. وشدد على أهمية عدم الارتجال بنظارات اللحام أو المواد المشابهة.

ستتمكن مجتمعات الجزر في كولومبيا البريطانية من مراقبة الكسوف مع حجب ما يقرب من 80٪ من الشمس، مما يؤدي إلى شكل هلال. وتعتبر فيكتوريا، على وجه التحديد، أفضل مكان في كندا لمشاهدة الكسوف الحلقي. من المتوقع أن تكون مواقع مثل Clover Point وCattle Point وMount Tolmie من مواقع المشاهدة الشهيرة.

بالنسبة للراغبين في الانضمام إلى حدث الكسوف، سيستضيف أصدقاء مرصد دومينيون للفيزياء الفلكية حدثًا من الساعة 8 إلى 10 صباحًا في مركز الكون يوم 14 أكتوبر. ويمكن العثور على التذاكر والمعلومات الإضافية على الموقع الإلكتروني centeroftheuniverse.org/events .

مصادر:

- تايمز كولونيست: "كسوف شمسي حلقي نادر يمكن رؤيته في جزيرة فانكوفر يوم السبت" (المصدر)