هيكل خشبي قديم يقدر عمره بأكثر من 475,000 ألف سنة، تم اكتشافه في أفريقيا

اكتشف الباحثون ما يبدو أنه أقدم هيكل خشبي معروف في العالم على ضفاف نهر كالامبو في زامبيا وتنزانيا. ويقدر عمر هذا الهيكل بأكثر من 475,000 سنة، ويسبق ظهور الإنسان الحديث. تم ترتيب جذوع الأشجار من خلال تشكيل جذوع الأشجار باستخدام أدوات حجرية حادة وربما كانت بمثابة ممر أو منصة لأسلاف البشر الذين عاشوا في المنطقة.

تشير العلامات الموجودة على جذوع الأشجار إلى أنه تم قطعها وتقطيعها وكشطها باستخدام أدوات حجرية مختلفة وجدت في الموقع. يقع جذع شجرة الصفصاف فوق جذع آخر، مؤمنًا بشق كبير مقلوب على شكل حرف U. ويعتقد البروفيسور لاري بارهام، عالم الآثار الرئيسي من جامعة ليفربول، أن الهيكل كان من الممكن أن يكون جزءًا من ممر، أو أساسًا لمنصة، أو حتى مكانًا للتخزين أو المأوى.

يعود تاريخ العناصر الخشبية المكتشفة في الموقع إلى ما لا يقل عن 476,000 سنة، أي قبل ظهور الإنسان العاقل بوقت طويل. ومن المحتمل أن يكون هومو هايدلبرغ، وهو سلف الإنسان الحديث، هو من صاغ هذا الهيكل. يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأن الخشب نادرًا ما يبقى على قيد الحياة لفترات طويلة، لكن الرواسب المغمورة بالمياه في شلالات كالامبو ساعدت في الحفاظ على الخشب.

بالإضافة إلى الهيكل الخشبي، تم العثور على عناصر خشبية أخرى، بما في ذلك عصا الحفر، والإسفين، وفرع منقسم ربما كان جزءًا من فخ، وقطع خشب مقطوعة من كلا الطرفين. تشير هذه النتائج إلى أن البشر الأوائل كانوا يستخدمون مواد واسعة النطاق، مثل الحجر والخشب، لتشكيل بيئتهم وتحويلها.

يخطط الباحثون لمواصلة أعمال التنقيب في الموقع ويأملون في العمل مع الحكومة الزامبية للاعتراف بشلالات كالامبو كموقع للتراث العالمي لليونسكو. ووصفت الدكتورة سونيا هارماند من جامعة ستوني بروك هذا الاكتشاف بأنه رائد، مؤكدة قيمته في زيادة فهمنا لاستخدام المواد العضوية خلال التطور البشري المبكر.

مصادر:

– جامعة ليفربول البروفيسور لاري برهام

– جامعة أبريستويث

- جامعة ستوني بروك، د. سونيا هارماند

- جامعة ريدينغ، د. أنيميكي ميلكس