الأدوات الخشبية القديمة التي تم العثور عليها في الموقع الزامبي يعود تاريخها إلى ما يقرب من نصف مليون سنة

اكتشف علماء الآثار أدوات خشبية في موقع بالقرب من شلالات كالامبو في زامبيا، مما يكشف عن أن المستوطنة أقدم بكثير مما كان يعتقد في السابق. يعود تاريخ السجلات إلى ما يقرب من 476,000 سنة مضت، وتسبق وجود الإنسان العاقل على الأرض. تشمل الأدوات الخشبية الأربع التي تم اكتشافها في الموقع فرعًا مسننًا، وجذوعًا مقطوعة، وعصا حفر، وإسفينًا.

يقدم هذا الاكتشاف دليلاً على استخدام البشر القدماء لذكائهم وخيالهم ومهاراتهم لإنشاء شيء جديد وكبير من الخشب. وعلى النقيض من ذلك، يعود تاريخ أقدم الحفريات المعروفة للإنسان العاقل إلى حوالي 300,000 ألف سنة، مما يجعل البناء في شلالات كالامبو أقدم بكثير.

تم التنقيب في الموقع منذ أكثر من 50 عامًا، لكن تحليل التلألؤ الأخير للرواسب الملوثة بالخشب كشف عن العمر الحقيقي للموقع. عادة، يتعفن الخشب في مثل هذه المواقع القديمة، لكن مواد البناء المغمورة بالمياه في شلالات كالامبو تم الحفاظ عليها على مدى مئات الآلاف من السنين.

في حين أنه من غير المؤكد أي أنواع أشباه البشر هي التي شيدت الموقع، تشير الأدلة الأحفورية إلى أن إنسان هايدلبرغ، الذي ظهر منذ حوالي 600,000 ألف سنة، سكن المنطقة خلال تلك الفترة. توفر النتائج الأخيرة لعلماء الآثار رؤى قيمة حول التطور البشري وتدفع الجدول الزمني لبناء الهياكل إلى الوراء.

تعتبر الأدوات والهياكل الخشبية من هذه العصور القديمة اكتشافات نادرة بسبب التحلل السريع للخشب. تشمل الاكتشافات السابقة جدارًا من الصواعد التي بناها إنسان نياندرتال في كهف فرنسي، يعود تاريخه إلى 176,000 ألف عام، وجسمًا خشبيًا معدلًا عمره ما بين 100,000 ألف إلى 200,000 ألف عام تم العثور عليه في جنوب إفريقيا. ومع ذلك، فإن البناء الخشبي الذي يبلغ عمره 476,000 عام في شلالات كالامبو يوضح إمكانية وجود هياكل خلال آلاف السنين الفاصلة والتي لم يتم اكتشافها بعد.

على الرغم من أن الأسئلة لا تزال قائمة بشأن الغرض من جذوع الأشجار المتشابكة، إلا أن الباحثين يتوقعون أنها ربما تكون قد شكلت أساس هيكل أو ممر أو منصة مرتفعة في منطقة تغمرها المياه بشكل متقطع. يشير الاكتشاف أيضًا إلى أن المجموعة المسؤولة عن البناء لم تكن من البدو الرحل، حيث بذلوا جهدًا في إنشاء هياكل متينة.

تأتي هذه النتائج من مشروع الجذور العميقة للإنسانية في جامعة ليفربول، والذي يستكشف التقدم التكنولوجي في جنوب وسط أفريقيا والذي أثر على تطور أشباه البشر وظهور البشر الأوائل منذ ما بين 500,000 ألف و300,000 ألف سنة. قد يحتاج المشروع إلى مراجعة جداوله الزمنية في ضوء اكتشاف البناء القديم هذا.

مصادر:

- لاري بارهام، جامعة ليفربول

- طبيعة