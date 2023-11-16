آثار أقدام الطيور من العصر الطباشيري المبكر تكشف النقاب عن رؤى حول تطور الطيور

اكتشف الباحثون 27 أثرًا لأقدام طيور قديمة على طول الساحل الجنوبي لأستراليا، مما يلقي ضوءًا جديدًا على تطور الطيور خلال العصر الطباشيري المبكر. تقدم آثار الأقدام هذه، التي يقدر عمرها بين 120 و128 مليون سنة، رؤى مهمة حول وجود أنواع متنوعة من الطيور بالقرب من القطب الجنوبي منذ ملايين السنين.

ويحظى اكتشاف مسارات الطيور هذه بأهمية عالمية، حيث تم العثور على معظم حفريات الطيور وآثارها من العصر الطباشيري المبكر في نصف الكرة الشمالي، وخاصة في آسيا. توفر آثار الأقدام هذه دليلاً على وجود الطيور الغني في نصف الكرة الجنوبي خلال فترة كانت أستراليا لا تزال متصلة بالقارة القطبية الجنوبية.

وتشبه آثار الأقدام، التي يتراوح عرضها من سبعة إلى 14 سم، إلى حد كبير آثار أقدام الطيور الساحلية في العصر الحديث. تم العثور عليها في تشكيل وونثاجي، وهو موقع جيولوجي في جنوب ملبورن. كانت هذه المنطقة ذات يوم جزءًا من قارة غوندوانا العملاقة، والتي بدأت في التفتت خلال العصر الطباشيري المبكر.

ويشير وجود مستويات طبقية متعددة مع مسارات الطيور إلى إمكانية التكوين الموسمي خلال فصول الصيف القطبية، مما يشير إلى احتمال وجود أنماط هجرة بين هذه الطيور القديمة. يضيف هذا الاكتشاف مزيدًا من التعقيد لفهم سلوك الطيور وحركتها خلال هذه الفترة.

لقد كان الحفاظ على حفريات الطيور دائمًا أمرًا صعبًا بسبب الطبيعة الدقيقة لعظامها. وهذا يجعل اكتشاف آثار الأقدام المحفوظة جيدًا أكثر روعة. وأشرف على الدراسة أنتوني مارتن، الأستاذ في جامعة إيموري، المعروف بخبرته في تفسير آثار الحياة القديمة.

وأجلت جائحة كوفيد-19 التحليل الميداني حتى عام 2022، لكن الباحثين تمكنوا من تأكيد أصل الطيور لآثار أقدامهم من خلال فحص تفصيلي لأصابع قدميها الرقيقة والزوايا بينها. وتمت أيضًا مقارنة آثار الأقدام بمسارات الطيور القديمة من أجزاء أخرى من العالم للتحقق من أوجه التشابه بينها.

وقد بُذلت جهود خاصة للحفاظ على آثار الأقدام هذه، لأنها تتآكل بسرعة بسبب المد والجزر والأمواج الساحلية. تم إنشاء قوالب الراتنج على يد خبراء في الحفاظ على العينات، مما يتيح إجراء المزيد من البحث وحماية هذه السجلات الجيولوجية القيمة.

لا يساهم هذا الاكتشاف في فهمنا لحياة الطيور المبكرة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة غير الدائمة للسجلات الجيولوجية. وبما أن بعض المسارات التي تم العثور عليها في عام 2020 قد اختفت بالفعل، فإن ذلك يؤكد الحاجة الملحة إلى توثيق ودراسة هذه اللمحات النادرة عن الماضي.

وفي الختام، فإن اكتشاف آثار أقدام الطيور القديمة هذه في أستراليا يقدم رؤى قيمة حول المراحل الأولى من تطور الطيور وأنماط هجرتها. إنه يوضح وجود الطيور المتنوع بالقرب من القطب الجنوبي خلال العصر الطباشيري المبكر ويضيف إلى فهمنا للتاريخ الديناميكي للحياة على الأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما أهمية آثار أقدام الطيور المكتشفة في أستراليا؟

ج: توفر آثار أقدام الطيور هذه التي تعود إلى العصر الطباشيري المبكر رؤى مهمة حول تطور الطيور ووجود أنواع الطيور المتنوعة بالقرب من القطب الجنوبي منذ ملايين السنين.

س: كم عمر آثار الأقدام هذه؟

ج: آثار الأقدام تعود إلى حوالي 120-128 مليون سنة مضت.

س: أين تم العثور على آثار الأقدام؟

ج: تم اكتشاف آثار الأقدام في تكوين وونثاجي، وهو موقع جيولوجي في جنوب ملبورن، أستراليا.

س: على ماذا يوحي وجود مستويات ستراتغرافية متعددة؟

ج: إن وجود مستويات طبقية متعددة يشير إلى إمكانية التكوين الموسمي خلال فصول الصيف القطبية، مما يشير إلى أنماط الهجرة المحتملة بين هذه الطيور القديمة.

س: كيف تم حفظ آثار الأقدام؟

ج: تم إنشاء قوالب الراتنج للحفاظ على آثار الأقدام، لأنها تتآكل بسرعة بسبب المد والجزر والأمواج الساحلية.

المصدر: مؤسسة سميثسونيان.