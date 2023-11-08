تم الكشف عن أعجوبة الكون القديمة: الجهود التعاونية التي بذلها ويب وشاندرا

في اكتشاف رائد ترك المجتمع العلمي في حالة من الرهبة، اكتشف الباحثون وجود أقدم ثقب أسود تم اكتشافه على الإطلاق. لقد ظهر هذا العملاق السماوي إلى الوجود بعد 470 مليون سنة فقط من ولادة الكون خلال الحدث الشهير المعروف باسم الانفجار الكبير.

أصبح هذا الاكتشاف المذهل ممكنًا من خلال الجهود المشتركة لمرصدين فضائيين رائدين: تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا ومرصد شاندرا للأشعة السينية. لقد عملت هاتان الأداتان المذهلتان في تآزر تام خلال العام الماضي لكشف أسرار هذه الأعجوبة الكونية.

يعد هذا الثقب الأسود المكتشف حديثًا عملاقًا مطلقًا، حيث يبلغ حجمه أكبر بعشر مرات من الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا درب التبانة. ويقدر عمره المذهل بحوالي 13.2 مليار سنة، بينما يبلغ عمر الكون نفسه حوالي 13.7 مليار سنة.

ما يميز هذا الثقب الأسود القديم هو كتلته الهائلة. ويعتقد العلماء أن وزنه يتراوح بين 10% إلى 100% من كتلة جميع النجوم مجتمعة داخل المجرة المضيفة له. لم يُسمع عن مثل هذه النسب في الثقوب السوداء الموجودة في مجرتنا درب التبانة أو المجرات القريبة. في العادة، تشكل الثقوب السوداء 0.1% فقط من كتلة المجرة الخاصة بها.

ويفترض المجتمع العلمي أن هذا الثقب الأسود الهائل تشكل نتيجة انهيار سحب غازية ضخمة داخل مجرة ​​تقع بجوار مجرة ​​أخرى تحتوي على نجوم. وبمرور الوقت، اندمجت هاتان المجرتان، مع احتلال الثقب الأسود المكتشف حديثًا في النهاية الموقع المركزي.

وللكشف عن هذه الآثار الكونية البعيدة، استخدمت تلسكوبات ويب وشاندرا تقنية تسمى عدسة الجاذبية. ومن خلال تكبير منطقة الفضاء التي تضم المجرة UHZ1 وثقبها الأسود، تمكنوا من مراقبة هذه الأعجوبة القديمة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال تسخير الضوء المنبعث من مجموعة من المجرات الواقعة على بعد 3.2 مليار سنة ضوئية فقط، والذي كان بمثابة عدسة لتضخيم الصورة البعيدة.

تم الترحيب بتلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي تم إطلاقه في عام 2021، باعتباره المرصد الفضائي الأكثر تقدمًا وقوة على الإطلاق. يقع على بعد مليون ميل من الأرض، ويحتوي على مرآة أساسية مكونة من 18 قطعة سداسية مصنوعة من البريليوم ومطلية بالذهب. تتيح هذه الأداة المتطورة استكشافًا لا مثيل له للأجرام السماوية في طيف الأشعة تحت الحمراء.

ومن ناحية أخرى، أطلقت وكالة ناسا مرصد شاندرا للأشعة السينية في عام 1999، وسمي على اسم عالم الفيزياء الفلكية الشهير سوبرامانيان شاندراسيخار. وهو مجهز بمرايا ذات دقة زاوية عالية، وهو قادر على اكتشاف مصادر الأشعة السينية التي تكون أضعف 100 مرة من التلسكوبات السابقة.

هذا التعاون المذهل بين تلسكوبي Webb وChandra لم يقدم لمحة غير مسبوقة عن الماضي البعيد لكوننا فحسب، بل فتح أيضًا عالمًا جديدًا من الاحتمالات في سعينا لفهم الكون.

أسئلة وأجوبة

ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي أقوى مرصد فضائي تم نشره على الإطلاق. تم إطلاقه في عام 2021، وهو يراقب الكون في طيف الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح باستكشاف تفصيلي للأجرام السماوية.

ما هو عدسة الجاذبية؟

عدسة الجاذبية هي ظاهرة ناتجة عن انحناء الضوء حول الأجسام الضخمة. يمكن أن تكون بمثابة عدسة مكبرة، مما يسمح بمراقبة الأشياء البعيدة بشكل أكثر وضوحًا.

ما مدى بعد الثقب الأسود الذي تم اكتشافه مؤخرًا؟

ويقدر عمر الثقب الأسود المكتشف حديثا بـ 13.2 مليار سنة، ويعود تاريخه إلى 470 مليون سنة فقط بعد الانفجار الكبير.

ما هو مرصد شاندرا للأشعة السينية؟

مرصد شاندرا للأشعة السينية هو تلسكوب فضائي تم إطلاقه في عام 1999. سمي على اسم سوبرامانيان شاندراسيخار، وهو معروف بحساسيته الاستثنائية في الكشف عن مصادر الأشعة السينية الخافتة.