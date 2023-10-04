لماذا لا يحتوي نظامنا الشمسي على كواكب مشتري ساخنة: دراسة جديدة تقدم تفسيرًا

سلطت دراسة جديدة الضوء على سبب عدم احتواء نظامنا الشمسي على أي كواكب مشتري حارة، على عكس العديد من أنظمة الكواكب الخارجية الأخرى. كواكب المشتري الساخنة هي كواكب غازية عملاقة كبيرة تدور بالقرب من نجمها، ولها فترات مدارية مرتبة بالأيام. وقد وُجد أن هذه الكواكب شائعة نسبيًا، خاصة حول النجوم القزمة الحمراء. إلا أنها أقل شيوعاً حول النجوم الشبيهة بالشمس، وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة.

وقام الباحثون بتحليل عينة مكونة من 382 نجمًا شبيهًا بالشمس من مسح تراث كاليفورنيا، وفحصوا عوامل مثل معدنية النجوم وعمرها. ومن هذه العينة، حددوا 46 نجمًا تحتوي على كواكب غازية عملاقة. تم تقسيم هذه الكواكب أيضًا إلى كواكب مشتري حارة وكواكب مشتري باردة، والتي لها فترات مدارية على شكل سنوات.

وكشفت الدراسة عن العديد من النتائج المثيرة للاهتمام. أولاً، لوحظ أن عدد كواكب المشتري الباردة أكبر من عدد كواكب المشتري الساخنة، وهو ما يختلف عن الأنظمة الكوكبية المحيطة بالنجوم القزمة الحمراء. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن النجوم الأصغر سنا أكثر عرضة لاستضافة كواكب المشتري الساخنة مقارنة بالنجوم الأكبر سنا.

وباستخدام هذه البيانات، قام الباحثون ببناء نموذج بايزي لكواكب المشتري الساخنة التي تدور حول نجوم شبيهة بالشمس. واكتشفوا أن معدل ظهور كواكب المشتري الحارة يتناقص مع تقدم عمر النجوم، حيث لوحظ انخفاض بنحو 6 مليارات سنة، وهو ما يعتبر منتصف عمر النجم. يشير هذا إلى أنه في حين أن مدارات المشتري الباردة تظل مستقرة على مدى مليارات السنين، فإن مدارات المشتري الساخنة تصبح غير مستقرة بمرور الوقت، مما يؤدي في النهاية إلى تدميرها حيث يستهلكها نجمها المضيف.

وبناءً على هذه النتائج، يمكن استنتاج أنه من غير المرجح أن يكون لدى شمسنا كوكب مشتري حار في مراحله المبكرة، حيث لا يوجد دليل يدعم ذلك. لو كان كوكب المشتري الحار موجودًا بالفعل في الأيام الشابة لشمسنا، لكان قد أزال أي عوالم أصغر في جوارها القريب. تسلط هذه الدراسة الضوء على تفرد نظامنا الشمسي وتؤكد أن كواكب المشتري الساخنة غير شائعة حول النجوم في منتصف العمر مثل شمسنا.

مع استمرار العلماء في استكشاف واكتشاف أنظمة الكواكب، فمن الممكن أن نواجه أنظمة نجمية أكثر تشابهًا مع نظامنا، مما يوفر فهمًا أعمق لمجموعة الكواكب الخارجية في الكون.

المرجع: ميازاكي، شوتا، وماسودا، كينتو. "دليل على أن معدل ظهور كواكب المشتري الساخنة حول النجوم الشبيهة بالشمس يتناقص مع تقدم العمر النجمي." arXiv طبعة أولية arXiv:2309.14605 (2023).