تظهر النجوم القديمة عدم وجود كواكب المشتري الساخنة

اكتشف الباحثون أن كواكب المشتري الساخنة، وهي عمالقة غازية تدور حول نجمها في غضون أيام، ليست شائعة حول النجوم الأقدم الشبيهة بالشمس. ووجدت الدراسة، التي حللت عينة مكونة من 382 نجما شبيها بالشمس، أن النجوم الأصغر سنا كانت أكثر عرضة لامتلاك كواكب مشتري حارة مقارنة بالنجوم الأكبر سنا. أنشأ الباحثون نموذجًا بايزيًا بناءً على عينتهم، ووجدوا أن معدل ظهور كواكب المشتري الحارة يتناقص في منتصف عمر النجم، مما يشير إلى أن مداراتها تزعزع الاستقرار بمرور الوقت، مما يؤدي إلى استهلاكها من قبل نجمها.

يساعد هذا الاكتشاف في تفسير سبب عدم احتواء نظامنا الشمسي على كوكب المشتري الساخن. في حين أن كواكب المشتري الساخنة شائعة بشكل عام، إلا أنها نادرة حول النجوم في منتصف العمر مثل شمسنا. كما تسلط الدراسة الضوء على تفرد نظامنا الشمسي، حيث أن النجوم الشبيهة بالشمس نادرة نسبيا في الكون، وتدور معظم الكواكب حول نجوم قزمة حمراء.

وقد سلط البحث الضوء على أنواع الكواكب الخارجية الموجودة في الأنظمة النجمية المختلفة. مع توسع فهمنا للأنظمة الكوكبية، قد نكتشف المزيد من الأنظمة النجمية المشابهة لمجموعتنا، مما سيساعدنا على فهم أفضل لمجموعة واسعة من الكواكب الموجودة.

المصدر: الكون اليوم