الفن تحت عنوان علم الحفريات: تعاون بين المهارات البشرية والتكنولوجية

يتطور الفن الذي يحمل عنوان علم الحفريات إلى تعاون بين الفنانين البشريين والأدوات الرقمية. أصبح فنانو باليو التقليديون الذين يصنعون الفن دون مساعدة التكنولوجيا نادرين في هذا المجال. أحد هؤلاء الفنانين، جان فريسن، متخصص في إنشاء خلفيات ما قبل التاريخ لمعارض المتحف وعمل مع مؤسسات مثل متحف دنفر للطبيعة والعلوم والمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي.

على الرغم من عمره 81 عامًا، يواصل فريسن أداء المهام لأولئك الذين يقدرون موهبته في تخيل الماضي البعيد. يتعاون مع الجيولوجيين وعلماء الحفريات لإنشاء مشاهد مرسومة يدويًا تعيد الحياة إلى المناظر الطبيعية القديمة. ومؤخرًا، أكمل فريسن لوحتين تصوران مقلعًا أحفوريًا شهيرًا كما ظهر قبل 150 مليون سنة، ومشهدًا من تكوين موريسون الجوراسي كما كان يبدو قبل 145 مليون سنة.

هذه اللوحات بتكليف من الجيولوجي بوب رينولدز، الذي أراد إهدائها لمنظمة أصدقاء الديناصورات ريدج غير الربحية. تعرض اللوحات المناظر الطبيعية القديمة التي ألهمت جهود الحفاظ على البيئة التي تقوم بها المنظمة، والتي تهدف إلى حماية المواقع الأحفورية وتوفير البرامج التعليمية للجمهور.

وسيتم عرض اللوحات الجديدة في مركز ديناصور ريدج ديسكفري، مما يسمح للزوار بتخيل كيف كانت المنطقة عندما كانت مأهولة بالديناصورات. تم تصنيف Dinosaur Ridge، التي استحوذت عليها شركة Jefferson County Open Space في عام 1973، كمعلم طبيعي وطني لمنطقة موريسون الأحفورية.

جان فريسن هو فنان كندي يقيم الآن في مينيسوتا مع زوجته وحيواناته الأليفة. بدأ دخوله إلى الفن القديم في السبعينيات عندما تولى مشروعًا في متحف كولومبيا البريطانية الملكي. ومنذ ذلك الحين، حصل على الاعتراف في هذا المجال.

في حين أن فريسن يفضل أساليب الفن التقليدية، إلا أنه يعترف بتأثير التكنولوجيا في مجاله. وهو يمزح قائلاً إنه "إنسان نياندرتال" عندما يتعلق الأمر بالعمل على الكمبيوتر، لكنه يدرك أن المهارات الرقمية تحظى بتقدير متزايد في هذه الصناعة.

بشكل عام، أصبح الفن الذي يحمل عنوان علم الحفريات بمثابة تعاون بين الإبداع البشري والأدوات الرقمية، مما يسمح لفنانين مثل جان فريسن بإعادة الحياة إلى الماضي البعيد بمواهبهم وخيالهم.

مصادر:

– أصدقاء ديناصور ريدج (PRNewswire)

– مركز ديناصور ريدج ديسكفري