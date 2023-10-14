جائزة نوبل في الفيزياء 2023: استكشاف ديناميات الإلكترون باستخدام نبضات الأتوثانية

مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 إلى بيير أغوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير لأبحاثهم الرائدة حول الطرق التجريبية التي تولد نبضات الأتوثانية من الضوء لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة. وقد ساهم الفائزون هذا العام في تطوير أدوات جديدة تتيح لنا استكشاف عالم الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

لقد أظهر الباحثون طريقة لإنشاء نبضات ضوئية قصيرة للغاية، تُقاس بالأتو ثانية (ما يعادل 1×10⁻¹⁸ من الثانية)، والتي يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تغير الطاقة. توفر نبضات الضوء هذه صورًا للعمليات التي تحدث داخل الذرات والجزيئات.

اكتشاف آن لويلير عام 1987 لدرجات مختلفة من الضوء عند نقل ضوء الليزر تحت الأحمر عبر الغاز النبيل، وضع الأساس لتحقيق اختراقات لاحقة. نجح بيير أغوستيني في إنتاج نبضات ضوئية متتالية تدوم 250 أتو ثانية فقط، بينما عزل فيرينك كراوسز نبضة ضوئية واحدة تدوم 650 أتو ثانية. لقد فتحت تجاربهم الباب أمام التحقيق في العمليات التي كان من المستحيل متابعتها في السابق.

ولهذا البحث آثار كبيرة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الإلكترونيات والتشخيص الطبي. في مجال الإلكترونيات، يعد فهم كيفية سلوك الإلكترونات في مادة ما والتحكم فيها أمرًا بالغ الأهمية، ويمكن أن توفر نبضات الأتوثانية رؤى قيمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام نبضات الأتو ثانية لتحديد الجزيئات المختلفة، مما يجعلها مفيدة في التشخيص الطبي.

تعترف جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 بأهمية فيزياء الأتوثانية وتطبيقاتها المحتملة في الكشف عن الآليات التي تحكمها الإلكترونات. لقد مهد هذا البحث الطريق لمزيد من التقدم في فهمنا للعالم المجهري ويبشر بالتطورات التكنولوجية المستقبلية.

مصادر:

– جائزة نوبل (https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2023/summary/)

– جائزة نوبل (https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2023/press-release/)

جائزة نوبل في الكيمياء 2023: اكتشاف وتوليف النقاط الكمومية

منحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 إلى مونجي جي باوندي، ولويس إي بروس، وأليكسي إيكيموف لاكتشافهم وتركيب النقاط الكمومية. وقد أحدثت هذه الجسيمات النانوية، البالغة الصغر لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها، ثورة في مجال تكنولوجيا النانو.

تخضع خصائص العناصر عادة لعدد الإلكترونات التي تمتلكها. ومع ذلك، عندما يتم تقليل المادة إلى أبعاد نانوية، تنشأ ظواهر كمومية، والتي يتم تحديدها من خلال حجم المادة. نجح الحائزون على جائزة نوبل في الكيمياء 2023 في إنتاج جسيمات تعرف باسم النقاط الكمومية، والتي تظهر خصائص رائعة وغير عادية، بما في ذلك الألوان المختلفة حسب حجمها.

أظهر عمل أليكسي إيكيموف في أوائل الثمانينيات تأثيرات كمية تعتمد على الحجم في الزجاج الملون، حيث أثر حجم الجسيمات على لون الزجاج من خلال التأثيرات الكمية. أثبت لويس بروس لاحقًا التأثيرات الكمومية المعتمدة على الحجم في الجسيمات التي تطفو بحرية في السائل. أحدث مونجي باوندي ثورة أخرى في الإنتاج الكيميائي للنقاط الكمومية، مما أدى إلى إنتاج جسيمات مثالية تقريبًا يمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة.

تُستخدم النقاط الكمومية الآن على نطاق واسع في تكنولوجيا النانو، حيث تضيء شاشات الكمبيوتر وشاشات التلفزيون. كما أنها تعزز ضوء بعض مصابيح LED ويستخدمها علماء الكيمياء الحيوية والأطباء لرسم خريطة للأنسجة البيولوجية. لا تزال التطبيقات المحتملة للنقاط الكمومية قيد الاستكشاف، بما في ذلك الإلكترونيات المرنة وأجهزة الاستشعار الصغيرة والخلايا الشمسية الرقيقة والاتصالات الكمومية المشفرة.

تسلط جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 الضوء على التأثير التحويلي للنقاط الكمومية ومساهماتها في مختلف المجالات. وبفضل الأبحاث الرائدة التي أجراها باويندي وبروس وإكيموف، فإن هذه الجسيمات الصغيرة تحقق فوائد كبيرة للبشرية وتفتح إمكانيات جديدة للتقدم التكنولوجي.

مصادر:

– جائزة نوبل (https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/summary/)

– جائزة نوبل (https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/press-release/)