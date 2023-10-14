يُحدث القمر الجديد كسوفًا حلقيًا للشمس يمكن رؤيته في جنوب غرب الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية

سيحدث القمر الجديد الذي سيحدث يوم السبت 14 أكتوبر كسوفًا حلقيًا للشمس يمكن رؤيته في جنوب غرب الولايات المتحدة وعدة مناطق في أمريكا اللاتينية. وأفاد المرصد البحري الأمريكي أن الخسوف سيكون مرئيا بشكل أساسي في كولومبيا والبرازيل، وكذلك جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

تحدث الأقمار الجديدة عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، مما يؤدي إلى محاذاة تعرف باسم الاقتران. خلال هذا الاقتران، سيمر القمر أمام الشمس، ويلقي بظلاله على الأرض ويحدث كسوفًا للشمس. هناك نوعان رئيسيان من كسوف الشمس: الكلي والحلقي. في الكسوف الكلي، يحجب القمر الشمس بالكامل، بينما في الكسوف الحلقي، يبدو القمر أصغر قليلاً من الشمس، تاركًا حلقة من الضوء حول حافته.

والسبب في اختلاف أنواع الخسوف هو أن مدار القمر حول الأرض يكون إهليلجيا وليس دائريا. وهذا يعني أن القمر يمكن أن يكون أقرب أو أبعد عن الأرض، مما يغير حجمه الظاهري في السماء. أحد الاختلافات المرئية الملحوظة بين الكسوف الحلقي والكسوف الكلي هو أنه أثناء الكسوف الحلقي، يمنع سطوع حلقة الضوء حول القمر المراقبين من رؤية الإكليل الشمسي، وهو جزء من الغلاف الجوي للشمس.

من المهم للغاية مراقبة كسوف الشمس بأمان. لا تشاهد الشمس مباشرة بدون معدات السلامة المناسبة، مثل النظارات المفلترة المصممة خصيصًا لمشاهدة الشمس. إن النظر إلى الشمس من خلال الوسائل البصرية دون المرشحات الشمسية المعتمدة يمكن أن يسبب ضررا شديدا للعين. لمشاهدة الكسوف بأمان، استخدم المعدات المعتمدة أو اعرض صورة الكسوف على سطح مستو كبير باستخدام التلسكوب أو المنظار المثبت.

وسيكون الكسوف الحلقي مرئيا أولا على الساحل الغربي لولاية أوريغون، بالقرب من يوجين، قبل أن يتحرك عبر القارة في اتجاه الجنوب الشرقي. وسيكون مرئيًا في أماكن مختلفة مثل نيفادا ويوتا وكولورادو وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس في الولايات المتحدة. وسوف ينتقل بعد ذلك إلى المكسيك ويستمر عبر بليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وكولومبيا وأجزاء مختلفة من البرازيل.

ستوفر مراقبة هذه الظاهرة الطبيعية فرصة فريدة لمشاهدة محاذاة الشمس والقمر والأرض وتجربة عجائب جيراننا السماويين.

مصادر:

– المرصد البحري الأمريكي

- ناسا