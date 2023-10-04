علاج سماوي مزدوج: كسوف الشمس والقمر في أكتوبر 2023

في شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، يستعد مراقبو النجوم لتجربة ساحرة حقًا، حيث لا يمكنهم مشاهدة حدث سماوي واحد، بل حدثين سماويين. من المقرر حدوث كل من كسوف الشمس (سوريا جراهان) وخسوف القمر (شاندرا جراهان) في أكتوبر 2023. الكسوف هو ظاهرة طبيعية تحدث عندما يحجب جسم فلكي الضوء من أو إلى جسم آخر.

أولاً، في 14 أكتوبر 2023، سيكون هناك كسوف حلقي للشمس. ويحدث هذا عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ويلقي بظلاله على أجزاء من الأرض. خلال هذا الكسوف المحدد، تشكل الشمس حلقة من النار حول القمر. وتعرف هذه الظاهرة باسم كسوف الشمس الحلقي، والذي يحدث عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض، فيظهر أصغر من الشمس ولا يغطيه بالكامل. ونتيجة لذلك، يظهر القمر كقرص مظلم فوق قرص أكبر وأكثر سطوعًا، مما يخلق تأثيرًا يشبه الحلقة.

وسيبدأ كسوف الشمس الحلقي الساعة 11:29 مساء يوم 14 أكتوبر 2023 (نيودلهي) وينتهي الساعة 11:34 مساء نفس اليوم. سيوفر مشهدًا رائعًا لأولئك الذين يحالفهم الحظ في مشاهدته.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن خسوف القمر، وهو الأخير لعام 2023، سيحدث يومي 28 و29 أكتوبر. ويحدث خسوف القمر عندما يتحرك القمر إلى ظل الأرض. قد يبدو سطح القمر داكنًا أو محمرًا خلال هذا الحدث.

من المقرر أن يبدأ خسوف القمر في 28 أكتوبر 2023، الساعة 11:31 مساءً (نيودلهي) وينتهي الساعة 3:36 صباحًا في 29 أكتوبر 2023. وتوفر هذه المدة الممتدة فرصة رائعة لمراقبي السماء المتحمسين للمراقبة ورصد الخسوف القمري. نقدر العرض السماوي.

تأكد من وضع علامة على التقويم الخاص بك لهذه الأحداث الفلكية واستعد لتجربة لا تُنسى!

التعاريف:

– كسوف الشمس: ظاهرة طبيعية تحدث عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ملقياً بظلاله على أجزاء من الأرض.

– خسوف القمر: حدث سماوي يحدث عندما يتحرك القمر في ظل الأرض.

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