كندا تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس في عام 2023

ستشهد كندا كسوفًا جزئيًا للشمس في 14 أكتوبر 2023، حيث يمر كسوف الشمس الحلقي عبر المسار الضيق من الأرض من ولاية أوريغون في الولايات المتحدة إلى ساحل ناتال في البرازيل. اعتمادًا على الموقع في كندا، ستتراوح نسبة حجب الشمس إلى 85%، مما يؤدي إلى سواد ملحوظ في النهار.

ويختلف الكسوف الحلقي عن كسوف الشمس الكلي. وفي الكسوف الحلقي، يبدو القمر أصغر ولا يغطي الشمس بالكامل، مما يخلق "حلقة نار" لامعة حول القمر. لا يمكن رؤية المشهد الحلقي الكامل إلا من مواقع على طول المسار الحلقي، حيث يعبر القمر مركز الشمس. في غرب كندا، يمكن للمراقبين توقع كسوف جزئي حيث يغطي القمر أكثر من 50٪ من مساحة الشمس.

ستختلف المدة والحد الأقصى للتغطية للكسوف حسب الموقع. على سبيل المثال، في فيكتوريا، كولومبيا البريطانية، سيستمر الكسوف من الساعة 8:07 إلى الساعة 10:38 صباحًا، مع أقصى تغطية عند الساعة 9:19 صباحًا، فانكوفر، برينس جورج، وايت هورس، ليثبريدج، كالغاري، إدمونتون، ساسكاتون، ريجينا، وينيبيج، كما سيشهد كل من ثاندر باي، وندسور، ولندن، وتورنتو، وأوتاوا، ومونتريال، ومدينة كيبيك، وفريدريكتون، وهاليفاكس، وشارلوت تاون، وسانت جون الكسوف الجزئي للشمس في أوقات مختلفة.

لمشاهدة الكسوف بأمان، من الضروري استخدام مرشحات شمسية خاصة مصممة خصيصًا لمراقبة كسوف الشمس. إن النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة يمكن أن يضر عينيك. يمكن شراء النظارات الشمسية الأصلية من مراكز RASC/العلوم المحلية أو المتاجر ذات السمعة الطيبة. وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء جهاز عرض ذو ثقب صغير أو استخدام قناع لحام بتصنيف عدسة يبلغ 14.

سيتم تنظيم حفلات مشاهدة مختلفة في جميع أنحاء كندا من قبل مراكز RASC الإقليمية والمراكز العلمية وأقسام الفيزياء الجامعية. وستتيح هذه الفعاليات الفرصة لمشاهدة الكسوف من خلال التلسكوبات الشمسية، وسيتم توزيع نظارات الكسوف المجانية في معظم الأماكن. بعض المواقع المقترحة لمشاهدة الكسوف تشمل متنزه Mount Tolmie في فيكتوريا، وScience World وقسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، ومرصد RASC في TELUS World of Science في إدمونتون.

تأكد من التحقق من أحوال الطقس وتفاصيل الأحداث المحددة في منطقتك للاستمتاع الكامل بهذه الظاهرة السماوية النادرة.

مصادر:

– ناسا / أوبري جيمنياني

- الكسوف الأمريكي العظيم

- مكتب جلالة التقويم البحري

- ناسا

- موقع الوقت والتاريخ