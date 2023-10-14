يمكن أن يكون المحيط المخفي تحت الأرض مسؤولاً عن الزلازل "البطيئة"

اكتشف العلماء اكتشافًا رائعًا في نيوزيلندا، وهو محيط مخفي تحت الأرض قد يتسبب في حدوث زلازل غامضة "بطيئة الحركة" في المنطقة الشمالية من البلاد. ويعتقد أن هذا المحيط تحت الأرض هو جزء من منطقة بركانية ضخمة تشكلت منذ أكثر من 125 مليون سنة. أثناء التحقيق في هذه الأحداث الزلزالية، عثر عالم من قسم الجيوفيزياء بجامعة تكساس على هذا المحيط المخفي في قاع البحر. وباستخدام قارب يسحب جهاز استشعار زلزالي ثلاثي الأبعاد، تمكن العالم من الحصول على رؤية عميقة للمنطقة ووجد أن المياه أصبحت محاصرة بين الرواسب السميكة.

وقد ألقى هذا الاكتشاف بعض الضوء على حدوث الزلازل في نيوزيلندا. تشهد البلاد زلازل "بطيئة الحركة"، والمعروفة أيضًا بأحداث الانزلاق البطيء، والتي يمكن أن تستمر لعدة أيام. ويعتقد أن الصفائح التكتونية للمحيط الهادئ، وخاصة منطقة الاندساس هيكورانجي، التي تحتوي على كمية أكبر من المياه المحاصرة مقارنة بالمناطق الأخرى، قد تكون مسؤولة عن هذه الأحداث الزلزالية الغريبة.

يوفر هذا الاختراق معلومات قيمة لفهم الزلازل. ومن خلال دراسة هذا المحيط المخفي تحت الأرض وتأثيره على خطوط الصدع، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لكيفية توليد الزلازل وكيف يمكن التنبؤ بها في المستقبل. ويجري التخطيط لأخذ المزيد من العينات من المنطقة، وسيتم إجراء المزيد من الأبحاث لاستكشاف المياه بمزيد من التفصيل.

وقد أكد هذا الاكتشاف الفرضيات السابقة وعمليات المحاكاة الحاسوبية، ولكن كانت هناك تجارب ميدانية محدودة لاختبارها على نطاق الصفائح التكتونية. ستساهم نتائج هذه الدراسة في معرفتنا بالعمليات الجيولوجية التي تشكل كوكبنا وتساعدنا على حماية المناطق المعرضة للخطر بشكل أفضل من الآثار المدمرة للزلازل.

مصادر:

– جامعة تكساس قسم الجيوفيزياء

- بيكسلز