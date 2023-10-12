تم رصد زخات هواء واسعة النطاق للأشعة الكونية باستخدام Subaru HSC

الأشعة الكونية، وهي جسيمات نشطة من الفضاء، لا تزال غير مفهومة بشكل كامل. يعد تحديد أصلها وخصائصها مهمة حيوية في الفيزياء الفلكية. تم تطوير طريقة جديدة باستخدام كاشف التصوير السيليكوني Subaru Hyper Suprime-Cam (HSC) لمراقبة زخات الهواء الواسعة (EASs) الناجمة عن الأشعة الكونية عالية الطاقة. تحدث هذه الجسيمات عندما تتفاعل الأشعة الكونية الأولية مع نوى الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى إنتاج زخات من الجسيمات الثانوية. يسمح Subaru HSC، المقترن بمصفوفة كاشف السطح، بقياس الجزيئات الثانوية الفردية ودراسة تفصيلية لخصائص EAS.

تم استخدام طرق مختلفة لمراقبة أجهزة EAS، بما في ذلك الكشف عن الضوء الفلوري وانبعاث الراديو، بالإضافة إلى استخدام صفائف كاشف السطح. تقيس هذه المصفوفات أوقات وصول وكثافات الجسيمات الثانوية على مستوى الأرض لإعادة بناء المعلومات حول الأشعة الكونية الأولية. ومع ذلك، لا تستطيع أجهزة الكشف السطحية التقليدية قياس خصائص الجسيمات الفردية.

يعد Subaru HSC، الموجود أعلى جبل Maunakea في هاواي، أكبر كاشف تصوير للسيليكون فوق ارتفاع 4200 متر. يتم استخدامه عادةً لمراقبة النجوم والمجرات البعيدة ولكن تم إعادة استخدامه لمراقبة جسيمات EAS. أثناء التشغيل القياسي، يلتقط HSC صورًا بأوقات تعريض تتراوح من 150 إلى 200 ثانية. تُظهر هذه الصور أحيانًا عددًا كبيرًا بشكل غير عادي من المسارات المحاذية، مما يشير إلى وجود EAS. لقد سمحت هذه الملاحظات المصادفة بتطوير طريقة لتحديد أحداث EAS في بيانات HSC.

من خلال بناء نموذج لتقدير معدل الخلفية للجسيمات الموجهة عشوائيًا، يمكن مقارنة عدد المسارات في الصورة لتحديد ما إذا كان قد تم ملاحظة EAS. تبشر هذه الطريقة الجديدة بإجراء مزيد من الدراسات للأشعة الكونية عالية الطاقة وخصائصها.

مصادر:

- طبيعة الاتصالات - "رصد زخات هواء كثيفة من الأشعة الكونية باستخدام كاميرا Hyper Suprime-Cam الموجودة على تلسكوب سوبارو"

- خطابات البحوث الجيوفيزيائية - "زخات هوائية واسعة النطاق تمت ملاحظتها من خلال تجربة مصفوفة التلسكوب"

- مراجعة البدنية د – “رصد زخات هوائية واسعة النطاق بواسطة مرصد بيير أوجيه”