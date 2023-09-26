آينشتاينتورم: الحفاظ على المرصد الشمسي المبني على نظريات أينشتاين

بعد مشروع تجديد استمر لمدة عام، أعيد فتح برج آينشتاينتورم (برج أينشتاين) بالقرب من برلين أمام الجمهور. تم بناء البرج، الواقع على تل تلغراف في بوتسدام، بين عامي 1920 و1922 بهدف إثبات النظرية النسبية لألبرت أينشتاين. صممه المهندس المعماري إريك مندلسون بالتعاون مع عالم الفلك إروين فينلي-فروندليتش، وكان البرج منذ فترة طويلة نقطة جذب لعشاق الهندسة المعمارية وعلماء الفيزياء الفلكية.

يتميز التصميم الفريد للبرج، والذي يوصف بأنه يشبه "سفينة فضائية أخرق"، ببنية غير متبلورة بدون زوايا قائمة ودرج خشبي رشيق. ويضم نظامًا متقنًا من المرايا والعدسات التي توجه ضوء الشمس من التلسكوبات الموجودة على السطح وصولاً إلى جهاز قياس الطيف ومختبرات المراقبة في الطابق السفلي. على الرغم من أهميته التاريخية، لا يزال البرج يعمل حتى يومنا هذا كمرصد شمسي عامل، ويستخدم في المقام الأول لدراسة المجالات المغناطيسية الشمسية.

يهدف مشروع التجديد إلى الحفاظ على البرج للأجيال القادمة من خلال سد الشقوق ومعالجة الرطوبة الواسعة والحفاظ على سقف الزنك المقبب مع الحفاظ على أصالته. ووصف هاغن ميميل، مهندس المشروع، الهيكل بأنه "منحوتة رائعة" لكنه أقر بالتحديات التي يواجهها من منظور الهندسة الإنشائية.

على الرغم من أن أينشتاين نفسه أظهر القليل من الحماس للبناء، إلا أن آينشتاينتورم لعب دورًا حاسمًا في دراسة النظرية النسبية العامة لأينشتاين. وقد ساعد ذلك في التحقق من تنبؤ النظرية بـ "التحول الأحمر"، وهو الحركة الطفيفة للخطوط الطيفية في مجال جاذبية الشمس. واليوم، يستمر استخدام البرج لتدريب الطلاب وتطوير واختبار أجهزة التلسكوبات الشمسية الجديدة.

ولتوفير المزيد من المعلومات حول آينشتاينتورم، تم إطلاق معرض رقمي للزوار الذين سيشاهدون البرج في الغالب من الخارج. وبعد التجديد، أصبح البرج الآن في حالة أفضل مما كان عليه عندما تم افتتاحه قبل قرن تقريبًا. بفضل مزيجه الفريد من الأهمية المعمارية والعلمية، يقف آينشتاينتورم بمثابة شهادة على الإرث الدائم لنظريات أينشتاين الرائدة.

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