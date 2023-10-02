الملاحظات تكشف عن خصائص غير عادية للمستعر الأعظم من النوع Ic SN 2022jli

أجرى فريق دولي من علماء الفلك مؤخرًا عمليات رصد واسعة النطاق للمستعر الأعظم من النوع Ic المعروف باسم SN 2022jli. ويقع هذا المستعر الأعظم، الذي تم اكتشافه في مايو 2022، في المجرة NGC 157 ويبعد عنا حوالي 75 مليون سنة ضوئية.

المستعرات الأعظم من النوع Ic هي فئة فرعية من المستعرات الأعظم المنهارة الأساسية والتي لا تظهر خطوط الهيدروجين أو الهيليوم في أطيافها. وأشار الباحثون إلى أن أسلاف وآليات انفجار المستعرات الأعظم من النوع Ic لا تزال غير مفهومة بشكل كامل.

تضمنت حملة رصد SN 2022jli عمليات رصد ضوئية والطيفية متعددة الأطوال الموجية. وجد الفريق أن هذا المستعر الأعظم له خصائص غير عادية. لقد أظهر فائضًا مبكرًا وطويل الأمد بشكل غير عادي يتبعه وقت صعود طويل وتطور طيفي بطيء. كانت مدة الزيادة الأولية 25 يومًا على الأقل، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة للمستعر الأعظم من النوع Ic.

واكتشف الباحثون أيضًا سلوكًا دوريًا في منحنى الضوء البصري لـ SN 2022jli. تكررت هذه الدورية على مدى فترة زمنية لا تقل عن 200 يوم مع فترة تبلغ حوالي 12.5 يومًا وسعة تبلغ حوالي 1 بالمائة من الحد الأقصى لضوء المستعر الأعظم. وأشار الفريق إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف تذبذبات دورية متكررة في منحنى ضوء المستعر الأعظم.

تتضمن التفسيرات المحتملة للدورية حلقات منفصلة من تسخين الصدمة من التفاعل مع وسط محيط نجمي منظم يتم إنتاجه من خلال فقدان كتلة معدلة للنجم السلف في نظام ثنائي، أو تفاعل جسم مصاحب ومضغوط. هناك حاجة إلى مزيد من المراقبة للأطوال الموجية المتعددة لتحديد السبب الحقيقي للسلوك الدوري.

توفر ملاحظات SN 2022jli رؤى قيمة حول خصائص وسلوك المستعرات الأعظم من النوع Ic، مما يساهم في فهمنا لتطور النجوم وعلم الكون.

المصدر: Moore T. et al, SN 2022jli: مستعر أعظم من النوع Ic مع تعديل دوري لمنحنى الضوء وارتفاع طويل بشكل غير عادي، arXiv (2023).