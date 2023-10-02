الأرصاد الفلكية المتأثرة بالقمر الصناعي الساطع

اكتشف باحثون من جامعة كانتربري (UC) أن قمرًا صناعيًا تم إطلاقه العام الماضي يسبب صعوبات في إجراء عمليات الرصد الفلكي بسبب سطوعه الزائد. وهذا الاكتشاف له آثار كبيرة على كل من علماء الفلك وعامة الناس.

تم إطلاق القمر الصناعي المعني، المعروف باسم BlueWalker 3، إلى مداره في سبتمبر من العام السابق كجزء من نموذج أولي لشبكة أنظمة الاتصالات المتنقلة. ومع ذلك، عند إطلاقه، تم تحديده كواحد من ألمع الأجسام في السماء. على مدار الـ 130 يومًا الماضية، قام فريق من الباحثين الدوليين، بما في ذلك باحثون من جامعة كاليفورنيا، بتتبع القمر الصناعي ودراسته عن كثب.

خلال ملاحظاتهم، حدد الباحثون زيادة مفاجئة في سطوع BlueWalker 3، والتي تزامنت مع نشر مجموعة الهوائي الخاصة به. وأثار هذا السلوك "غير المعتاد" للقمر الصناعي مخاوف بين العلماء وعلماء الفلك على حد سواء. وأكدت ميشيل بانيستر، أحد باحثي جامعة كاليفورنيا المشاركين في الدراسة، على أهمية فهم تأثير الأجسام التي صنعها الإنسان على سماء الليل، ليس فقط لعلماء الفلك ولكن للجميع. ومع تزايد عدد الأقمار الصناعية في سمائنا، وخاصة تلك التي يتم إطلاقها كجزء من مشاريع واسعة النطاق، فمن الأهمية بمكان تقييم آثارها.

أصبح التداخل الذي تسببه الأقمار الصناعية في علم الفلك مصدر قلق متزايد في السنوات الأخيرة، كما أشارت الباحثة سانجيثا نانداكومار من معهد علم الفلك وعلم الكواكب بجامعة أتاكاما في تشيلي. وكشفت الصحيفة كذلك أن المحول المستخدم لربط القمر الصناعي بصاروخه أثناء الإطلاق تجاوز الحد الأقصى لتوصيات السطوع التي حددها الاتحاد الفلكي الدولي.

ولمعالجة هذه المشكلات، اقترح الباحثون الحاجة إلى تقييمات التأثير قبل الإطلاق مع استمرار الشركات في إطلاق الأقمار الصناعية التجارية. ومن شأن هذا النهج الاستباقي أن يضمن التخفيف من الاضطرابات المحتملة للرصدات الفلكية الناجمة عن سطوع الأقمار الصناعية.

وفي الختام، أثار سطوع القمر الصناعي BlueWalker 3 مخاوف بين الباحثين، وسلط الضوء على ضرورة دراسة تأثير الأجسام التي من صنع الإنسان على سماء الليل. ومع تزايد عمليات إطلاق الأقمار الصناعية التجارية، من الضروري إعطاء الأولوية لتقييمات التأثير قبل الإطلاق لحماية سلامة الرصدات الفلكية.

مصادر:

– جامعة كانتربري (UC)

- الاتحاد الفلكي الدولي