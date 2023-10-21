كيف تعكس أسطورة بروميثيوس اليونانية القديمة واقعنا الحديث

بروميثيوس، العملاق الذي سرق النار من الآلهة وأهداها للبشرية، كان لفترة طويلة رمزًا للتقدم والخطر. من وجهة نظر الأساطير، يُنظر إليه على أنه متحرر، متمرد على طغيان زيوس من أجل الإنسانية. ومع ذلك، في عالمنا الحديث، يأخذ بروميثيوس معنى مختلفًا.

شكلت الثورة الصناعية نقطة تحول حيث أصبحت قوة النار والتكنولوجيا مصدرا للمجد والكوارث. لقد سلطت رواية ماري شيلي "فرانكنشتاين"، والتي تحمل عنوان "بروميثيوس الحديث"، الضوء على غطرسة ومثالية خالق الوحش. وفي هذا السياق، يمثل بروميثيوس قدرتنا على التدمير الذاتي ومخاطر التجاوز التكنولوجي.

وفي الأعوام الأخيرة، شهد بروميثيوس انتعاشاً في الثقافة الشعبية، وهو ما يعكس تناقضنا تجاه التكنولوجيا وعواقبها. يقارن فيلم كريستوفر نولان "أوبنهايمر" بين العقوبة التي تعرض لها بروميثيوس الأسطوري وجي روبرت أوبنهايمر، الذي يعتبر في كثير من الأحيان والد القنبلة الذرية. ويتم استكشاف هذا التشبيه بشكل أكبر في مسرحية آني دورسن المسرحية بعنوان "بروميثيوس فايربنجر"، والتي تنسج قصة تحذيرية حول اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي.

تتعمق رواية بنجامين لاباتوت "المجنون" في حياة جون فون نيومان، رائد الذكاء الاصطناعي ونظرية الألعاب، والذي يُقارن أيضًا ببروميثيوس. يحاول كتاب لاباتوت، المصنف على أنه خيالي، خلق أساطير جديدة للعالم الحديث، بالاعتماد على أناس حقيقيين وأفكارهم.

يمثل كل من أوبنهايمر وفون نيومان، اللذين عملا معًا بشكل وثيق خلال مشروع مانهاتن، التقارب بين العبقرية وإمكانية إبادة الإنسان. يوضح عملهم في نظرية الكم والقنبلة الذرية كيف يصبح التجريد حقيقة ملموسة ذات عواقب كارثية.

وفي حين أن القوة التدميرية لهذه التقنيات واضحة، فإن الدراما الفكرية تكمن في كيفية تحول هذه المفاهيم المجردة إلى مظاهر ملموسة. كان دور أوبنهايمر في تطوير القنبلة الذرية بمثابة دليل على مفهوم نظرية الكم. إن عقابه، الذي يشبه إلى حد كبير عقاب بروميثيوس الأسطوري، لا يأتي من الآلهة، بل من متلقي هديته.

إن قصة بروميثيوس لها صدى مع واقعنا الحالي، حيث أن اعتمادنا المتزايد على التكنولوجيا يجلب معه التقدم والمخاطر. إن الاختيارات التي نتخذها في سعينا للحصول على المعرفة والقوة قد يكون لها عواقب بعيدة المدى. إن أسطورة بروميثيوس بمثابة حكاية تحذيرية، تذكرنا بالنظر في العواقب الأخلاقية لأفعالنا واحتمالات تدمير الذات.

مصادر:

- "كيف تشرح أسطورة يونانية قديمة واقعنا الحديث المرعب" بقلم إيه أو سكوت، نيويورك تايمز