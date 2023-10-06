الأرض تحت مدينة نيويورك تغرق، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر الفيضانات

كشف بحث جديد أن مناطق مختلفة من مدينة نيويورك تشهد غرقًا وارتفاعًا في الأرض، مما يساهم في زيادة مخاطر الفيضانات. ونُشرت النتائج في مجلة Science Advances، وتتبعت تغيرات الارتفاع في المدينة من عام 2016 إلى عام 2023 باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد المعروفة باسم رادار الفتحة الاصطناعية التداخلي (InSAR).

واكتشفت الدراسة، التي أجراها باحثون من وكالة ناسا وجامعة روتجرز، أن منطقة العاصمة في مدينة نيويورك تغرق بمعدل متوسط ​​يبلغ حوالي 1.6 ملم سنويًا. مواقع معينة، بما في ذلك ملعب آرثر آش في كوينز، ومدرج في مطار لاغوارديا، والطريق السريع 78، تغرق بمعدل أسرع يزيد عن 2 ملم في السنة. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد تبدو صغيرة، إلا أنها تتراكم بمرور الوقت وتساهم في زيادة مخاطر الفيضانات في المدينة.

ويمكن أن يعزى الغرق إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك آثار العصر الجليدي الأخير، الذي أدى إلى ارتفاع الأراضي التي تعود الآن ببطء إلى موقعها الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء بعض المناطق في مدينة نيويورك فوق مدافن النفايات، مما أدى إلى تفاقم عملية الغرق.

ويتفاقم الغرق بسبب آثار أزمة المناخ المستمرة. وقد أدى ارتفاع مستويات المحيطات وغزارة هطول الأمطار إلى زيادة وتيرة وشدة حوادث الفيضانات. وشهدت مانهاتن وحدها ارتفاعا في مستوى سطح البحر بأكثر من 4 ملليمترات سنويا بين عامي 2000 و2022.

يتمتع سكان مدينة نيويورك بخبرة مباشرة في عواقب هذا الغرق وزيادة مخاطر الفيضانات. على الرغم من التحديثات الكبيرة للبنية التحتية، بما في ذلك مطار لاغوارديا، لا تزال المنطقة تعاني من الأضرار الناجمة عن الأحداث الجوية القاسية. وفي الأسبوع الماضي فقط، أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات مفاجئة في محطات مترو الأنفاق والطرق السريعة والمطار.

وعلى النقيض من المناطق الغارقة، حدد الباحثون أيضًا أجزاء من مدينة نيويورك ترتفع بالفعل. وجد أن نيوتن كريك في بروكلين وحي وودسايد في كوينز يشهدان حركة تصاعدية، بمعدلات تبلغ حوالي 1.6 ملم و6.9 ملم سنويًا على التوالي.

مصادر:

علم السلف: المجلد. 7، لا. 28 (2021):eabg3093

وكالة ناسا