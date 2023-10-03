مدينة نيويورك تغرق بمعدل ينذر بالخطر: الآثار المترتبة على تغير المناخ والفيضانات الساحلية

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق بحث بقيادة وكالة ناسا أن مدينة نيويورك تغرق بمعدل نصف قدم كل قرن. استخدمت الدراسة صور الأقمار الصناعية عالية الدقة لتحليل الارتفاع الأرضي للمدينة، والذي يغطي حوالي 300 ميل مربع. وعلى عكس فرضية دراسة سابقة بأن المباني الخرسانية الثقيلة تسببت في انخفاض ارتفاع الأرض في المدينة، وجد فريق ناسا أن وزن المدينة البالغ 1.68 تريليون رطل من الفولاذ والحجر كان له تأثير ضئيل على الغرق، باستثناء المناطق المبنية على مدافن النفايات.

كانت النقاط الساخنة للهبوط منتشرة في جميع أنحاء الأحياء الخمسة، حيث أظهرت أماكن مثل كوني آيلاند وأرفيرن باي ذا سي ومجمع سجون جزيرة ريكرز وأجزاء من جزيرة جفرنرز الغرق بسبب أساسات مدافن النفايات الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، كانت بعض المناطق المبنية على الصفائح الجليدية من العصر الجليدي الأخير، منذ حوالي 20,000 ألف عام، تغرق مع عودة الأرض تدريجيًا إلى موقعها الأصلي.

ويشكل غرق أراضي المدينة مصدر قلق، خاصة في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن تغير المناخ. يؤكد الباحثون على أهمية فهم معدل الغرق فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر للاستعداد بفعالية للفيضانات المستقبلية والتحديات الساحلية. ووجدت الدراسة أنه على الرغم من أن متوسط ​​معدل الغرق أقل من عُشر بوصة سنويًا، إلا أن المناطق المبنية على مدافن النفايات تغرق أسرع بثلاث مرات.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد المواقع الشهيرة مثل ملعب آرثر آش للتنس ومطار لاغوارديا كمناطق غارقة، مما يؤكد بشكل أكبر على الحاجة إلى النظر في الأراضي الغارقة عند التخطيط لتأثيرات تغير المناخ. ومن المهم أن نلاحظ أنه ليست كل أجزاء مدينة نيويورك تغرق: فمناطق مثل نيوتاون كريك، وشرق ويليامزبرغ، وودسايد ترتفع بالفعل. وتعزى هذه الحالات إلى الأنشطة البشرية مثل المعالجة البيئية والبناء تحت الأرض.

يعد فهم أسباب وعواقب ارتفاع الأرض وغرقها أمرًا بالغ الأهمية، ويخطط علماء ناسا لتوسيع نطاق المشروع ليشمل أمريكا الشمالية بأكملها، وفي النهاية الكوكب بأكمله. سيساهم هذا التحليل الشامل في تحسين المراقبة البيئية وتوجيه الاستراتيجيات للتخفيف من آثار تغير المناخ والفيضانات الساحلية.

التعاريف:

– الهبوط: الغرق أو الاستقرار التدريجي لسطح الأرض.

– مكب النفايات: منطقة يتم فيها دفن النفايات تحت طبقات من التربة لاستصلاح الأرض أو التخلص من النفايات.

– الصفائح الجليدية الجليدية: كتل كبيرة من الجليد تغطي مساحات واسعة من الأرض وتتشكل خلال فترات التجلد.

مصادر:

- دراسة فريق البحث بقيادة ناسا

– دراسة سابقة عن ارتفاع أرض مدينة نيويورك

– مكتب جامعة روتجرز للعمل المناخي

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