العلماء يضبطون توقيت الساعة لجيل جديد من الساعات

حقق العلماء تقدما كبيرا في مجال ضبط الوقت، حيث ضبطوا عقارب الساعة لتطوير جيل جديد من الساعات التي يمكن أن تحافظ على دقة تصل إلى ثانية واحدة خلال 1 مليار سنة، وهو ما يعادل حوالي 300 مرة عمر الكون. تم إجراء البحث، بقيادة يوري شفيدكو وفريقه، في الأشعة السينية الأوروبية XFEL وركز على إمكانات السكانديوم كأساس للساعات النووية.

في حين أن معظم الساعات الذرية تعتمد على مذبذبات مثل السيزيوم، والتي يمكن أن تحافظ على ترددات موثوقة عند تحفيزها بواسطة إشعاع الميكروويف، فقد يطمح العلماء منذ فترة طويلة إلى إنشاء ساعة تستخدم تذبذب النواة الذرية، بدلا من قذيفة الإلكترون، لتحقيق قدر أكبر من الدقة. لقد حدد الباحثون في الأشعة السينية الأوروبية XFEL الآن السكانديوم كمرشح واعد لهذا الغرض.

السكانديوم، المتوفر بسهولة كرقائق معدنية عالية النقاء أو مركب ثاني أكسيد السكانديوم، له رنين ذري أكثر حدة من صدى الإلكترونات الموجودة في الغلاف الذري. ومع ذلك، فإن إثارة هذه الأصداء تتطلب أشعة سينية ذات طاقة عالية للغاية، تبلغ حوالي 10,000 مرة طاقة الضوء المرئي. يؤدي هذا إلى توليد عرض رنين ضيق للغاية، وهو أمر بالغ الأهمية لدقة الساعة. حقق الباحثون عرضًا قدره 1.4 فيمتو إلكترون فولت فقط، مما يفتح إمكانية تحقيق دقة تبلغ 1 في 10,000,000,000,000.

وذكر رالف رولسبيرجر، الباحث في شركة Deutsches Elektronen-Synchrotron الألمانية، أن دقة الساعة النووية باستخدام سكانديوم يمكن أن تعادل ثانية واحدة في 300 مليار سنة. وهذا يعني أنه إذا فقدت ساعتك ثانية واحدة كل عام، فستكون متأخرة بمقدار 9,512 عامًا بحلول الوقت الذي تتأخر فيه الساعة النووية المبنية على السكانديوم بثانية واحدة.

هذا الاختراق له آثار واسعة النطاق على علم القياس المتطرف، وتكنولوجيا الساعة النووية، والتحليل الطيفي فائق الدقة. ويعتقد الباحثون أن هذه التطورات يمكن أن تحدث ثورة في ضبط الوقت وتفتح الأبواب لمختلف التطبيقات في المستقبل.

مصادر:

– الأشعة السينية الأوروبية XFEL

– مجلة الطبيعة