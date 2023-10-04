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أثينا: نظام نمذجة الحرائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي يكافح حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز

Byروبرت أندرو

أكتوبر 4، 2023
أثينا: نظام نمذجة الحرائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي يكافح حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز

من المقرر أن يُحدث نظام جديد لنمذجة الحرائق يُسمى Athena، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وبيانات من مختبر حرائق Black Mountain التابع لـ CSIRO، ثورة في مكافحة حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز (NSW). تقوم خدمة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز بنشر نظام Athena للمرة الأولى بعد التجارب الناجحة في العام الماضي.

باستخدام نموذج سلوك الحرائق المعروف باسم Spark، الذي طوره فريق سلوك ومخاطر حرائق الغابات التابع لـ CSIRO، تستطيع أثينا التنبؤ بحرائق الغابات ورسم خرائط لها، والكشف بدقة عن مسار الحرائق، وتحديد مواقع شاحنات الإطفاء وموارد المياه. ويقول الدكتور ماهيش براكاش، المشرف على عمل الدكتور أندرو سوليفان، إن سبارك لديه القدرة على إنقاذ الأرواح.

في أول تشغيل تشغيلي لها، تم اختبار قدرات أثينا للتنبؤ بالحرائق. وتمت محاكاة أكثر من 85 حريقًا على خريطة أثينا، مما سلط الضوء على الواقع المثير للقلق في شهر سبتمبر الأكثر سخونة على الإطلاق.

ستعمل هذه التكنولوجيا المتطورة على تعزيز كفاءة وفعالية إدارة حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز بشكل كبير. ومن خلال توفير تنبؤات دقيقة ورسم خرائط للحرائق في الوقت الفعلي، يمكن لخدمات الطوارئ الاستجابة بشكل أكثر فعالية لحماية الأرواح والممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على تحديد مواقع موارد مكافحة الحرائق ونشرها بشكل أكثر كفاءة ستساعد في احتواء الحرائق وتقليل تأثيرها.

يمثل نشر أثينا خطوة مهمة إلى الأمام في المعركة ضد حرائق الغابات. ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي واستخدام تقنيات نمذجة الحرائق المتقدمة، يتمتع هذا النظام بالقدرة على إحداث ثورة في كيفية منع حرائق الغابات واكتشافها وإدارتها في المستقبل.

مصادر:

– سيدني مورنينج هيرالد
- معمل مكافحة الحرائق في الجبل الأسود التابع لـ CSIRO

By روبرت أندرو

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