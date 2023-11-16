انضم إلى مشروع "رسالة في زجاجة" التابع لناسا واترك بصمتك على قمر المشتري

تقدم وكالة ناسا فرصة استثنائية لعشاق الفضاء ليكونوا جزءًا من استكشاف الكواكب. ويدعو مشروع "رسالة في زجاجة" الأفراد إلى نقش أسمائهم إلى جانب قصيدة للشاعرة الأمريكية آدا ليمون، على شريحة صغيرة على متن المركبة الفضائية الروبوتية يوروبا كليبر التي تعمل بالطاقة الشمسية. هذه المركبة الفضائية متجهة إلى قمر المشتري، أوروبا، ومن المقرر إطلاقها في أكتوبر 2024.

وحتى الآن، تم تقديم ما يقرب من 700,000 اسم لإدراجها في هذا المشروع الفريد من قبل وكالة ناسا. سيستخدم الفنيون في مختبر الدفع النفاث في مختبر الأجهزة الدقيقة بجنوب كاليفورنيا تقنية شعاع الإلكترون لطباعة هذه الأسماء على شريحة صغيرة من السيليكون. سيكون كل سطر من النص أصغر من 1/1000 من عرض شعرة الإنسان، بقياس 75 نانومتر.

سيتم ربط الرقاقة الدقيقة، بالإضافة إلى لوحة معدنية منقوش عليها قصيدة Ada Limon "في مديح الغموض"، بالجزء الخارجي من المركبة الفضائية. وبينما تشرع المركبة الفضائية في رحلتها التي يبلغ طولها حوالي 12.6 مليار كيلومتر، حيث تقوم بحوالي 50 رحلة جوية قريبة من أوروبا على مدار ست سنوات، ستكون القصيدة والأسماء بمثابة رسالة رمزية في زجاجة.

سيتم إغلاق هذه الفرصة الفريدة لحفر اسمك في الفضاء قريبًا، مع انتهاء نافذة المشاركة في حملة "رسالة في زجاجة" في 31 ديسمبر. ومن خلال أن تصبح جزءًا من هذه المهمة، ستساهم في استكشاف وفهم أوروبا. وخاصة سطح المحيط والقشرة الجليدية والغلاف الجوي. ويأمل العلماء في جمع البيانات الحيوية التي قد تكشف عن إمكانية دعم الحياة على قمر المشتري المثير للاهتمام.

لا تفوت هذه الفرصة التي تأتي مرة واحدة في العمر لترك بصمتك على حدود استكشاف الفضاء. انضم إلى مشروع "رسالة في زجاجة" التابع لناسا اليوم وكن جزءًا من التاريخ!

الأسئلة المتكررة

1. كيف يمكنني المشاركة في مشروع "رسالة في زجاجة" التابع لناسا؟

للمشاركة، ما عليك سوى زيارة الموقع الرسمي لناسا وإرسال اسمك ليتم حفره على الرقاقة الدقيقة على متن المركبة الفضائية يوروبا كليبر. تُغلق نافذة المشاركة في 31 ديسمبر.

2. ما أهمية مشروع "رسالة في زجاجة"؟

يسمح المشروع للأفراد بترك بصماتهم على مركبة فضائية متجهة إلى قمر المشتري، أوروبا. ومن خلال نقش أسمائهم إلى جانب قصيدة كتبها أدا ليمون، يساهم المشاركون في استكشاف وفهم إمكانات أوروبا لدعم الحياة.

3. كيف سيتم طباعة الأسماء على الشريحة؟

سيستخدم الفنيون في مختبر الدفع النفاث تقنية شعاع الإلكترون لطباعة الأسماء على شريحة سيليكون صغيرة. سيكون كل سطر من النص أصغر من 1/1000 من عرض شعرة الإنسان.

4. متى من المتوقع إطلاق المركبة الفضائية؟

من المقرر إطلاق المركبة الفضائية يوروبا كليبر في أكتوبر 2024. وستبدأ في رحلة تبلغ مساحتها حوالي 12.6 مليار كيلومتر، وتدور حول كوكب المشتري وتقوم بعدة رحلات جوية قريبة من أوروبا على مدى ست سنوات.

5. ما هي البيانات التي ستجمعها المركبة الفضائية أوروبا كليبر؟

تهدف المركبة الفضائية المجهزة بأدوات متخصصة إلى جمع البيانات الحيوية المتعلقة بمحيط سطح أوروبا والقشرة الجليدية والغلاف الجوي. ستوفر هذه البيانات رؤى قيمة حول إمكانات القمر لدعم الحياة.

(المصدر: ناسا)