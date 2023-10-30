استكشاف سماء الليل في نوفمبر 2023: دليل للعجائب السماوية

على الرغم من أننا غالبًا ما نشير إليها بالشهب، فمن المهم أن نلاحظ أن خطوط الضوء الساحرة التي نشهدها عبر سماء الليل هي في الواقع نيازك. مع حلول الخريف على قدم وساق، تتوفر لنا الظروف المثالية لمشاهدة النجوم، ويقدم شهر نوفمبر عددًا كبيرًا من الأحداث السماوية التي تستحق الإعجاب. دعونا نتعمق في أحداث التحديق في السماء التي يجب عليك وضع إشارة مرجعية عليها لشهر نوفمبر 2023.

أوائل نوفمبر: معارضة المشتري

يبدأ شهر نوفمبر بحدث مذهل يُعرف باسم معارضة كوكب المشتري. خلال هذه المحاذاة، يجد المشتري والشمس والأرض أنفسهم في خط مستقيم، مع وضع الأرض بينهما. ونتيجة لذلك، يظهر كوكب المشتري في أبهى صوره، حيث يبدو أكبر وأكثر سطوعًا من أي وقت مضى. إنه يمثل فرصة فريدة لإلقاء نظرة على عملاق الغاز بكل مجده.

18 نوفمبر: ذروة وابل نيزك ليونيد

يصل تساقط الشهب ليونيد، الناجم عن مرور الأرض عبر حطام المذنب 55P/Tempel-Tuttle، إلى ذروته في منتصف نوفمبر. يقدم لنا هذا المشهد السماوي عرضًا يصل إلى 15 نيزكًا في الساعة، تندفع عبر السماء بسرعة مذهلة تبلغ 44 ميلًا في الثانية. لمراقبة وابل الشهب هذا، قم بالمغامرة بالخارج بعد منتصف الليل، وابحث عن مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة، واستعد للذهول.

27 نوفمبر: بيفر مون

في صباح يوم 27 نوفمبر، سيزين اكتمال قمر القندس سماء الليل. وتحدث ذروة الإضاءة قبل ساعتين تقريبًا من شروق الشمس في ذلك اليوم، ولكنها ستبدو مشرقة وممتلئة في الليلة السابقة أيضًا. اشتق اسم Beaver Moon من حقيقة أن شهر نوفمبر هو الوقت من العام الذي تتراجع فيه القنادس إلى مساكنها لفصل الشتاء. يُطلق على هذا الحدث القمري أيضًا أسماء أمريكية أصلية مختلفة مثل Freezing وFrost Moon، مما يدل على اقتراب الانقلاب الشتوي.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي معارضة كوكب المشتري؟

ج: تشير معارضة كوكب المشتري إلى اصطفاف كوكب المشتري والشمس والأرض في تكوين خط مستقيم، مما يؤدي إلى ظهور كوكب المشتري بأقصى حجم وسطوع له.

س: متى تبلغ ذروة زخات شهب ليونيد؟

ج: يصل زخة شهب ليونيد إلى ذروتها في 18 نوفمبر، حيث يمكن رؤية ما يصل إلى 15 نيزكًا في الساعة.

س: لماذا سمي بقمر القندس؟

ج: سمي قمر القندس بهذا الاسم لأنه يتزامن مع الوقت من العام الذي تبدأ فيه القنادس الاستعداد لفصل الشتاء من خلال التراجع إلى مساكنهم.