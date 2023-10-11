طريقة جديدة تحدد البروتينات المؤثرة على التوكسوبلازما التي تستهدف نسخ الخلايا المضيفة

قدمت دراسة حديثة نشرت في مجلة Cell Host & Microbe طريقة جديدة لتحديد وظائف البروتينات المفرزة من طفيل التوكسوبلازما. استخدمت الدراسة، التي أجراها فريق بحث، طريقة Dual Perturb-Seq لتحليل تأثيرات أكثر من 200 بروتين يفرزها التوكسوبلازما في الخلايا البشرية المضيفة.

تمكن الباحثون من تحديد وتوصيف العديد من البروتينات المؤثرة الجديدة التي تلعب دورًا في تغيير نسخ وسلوك الخلية المضيفة. أحد النتائج المهمة للدراسة هو تحديد بروتين مؤثر يسمى TgSOS1، وهو ضروري لتغيير مسار الإشارات المناعية الرئيسية في المضيف. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التوكسوبلازما في إعادة برمجة نسخ الخلايا المضيفة أثناء العدوى وتأسيس العدوى المستمرة.

وأعرب موريتز تريك، المؤلف المقابل للدراسة، عن سعادته بشأن التأثير المحتمل لهذا البحث. لا توفر طريقة Dual Perturb-Seq فهمًا أعمق للتفاعلات بين الميكروبات المضيفة فحسب، بل تعمل أيضًا كأداة متعددة الاستخدامات للتحقيق في مسببات الأمراض المختلفة. وهذا الإنجاز يجعل العلماء أقرب إلى كشف تعقيدات العدوى وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لمكافحة الأمراض المعدية.

تشمل الخطوات المستقبلية لفريق البحث توسيع تجاربهم لتشمل خلايا الأنواع الأخرى للحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية إصابة التوكسوبلازما بمجموعة واسعة من الحيوانات ذوات الدم الحار، مما يجعلها واحدة من أكثر الطفيليات نجاحًا على وجه الأرض.

المصدر مضيف الخلية والميكروب, معهد غولبنكيان للعلوم

مصادر:

– سيمون بتروورث وآخرون، "تحديد الإنتاجية العالية لبروتينات المستجيب التوكسوبلازما جوندي التي تستهدف نسخ الخلايا المضيفة،" Cell Host & Microbe (2023). دوى: 10.1016/j.chom.2023.09.003