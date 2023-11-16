حقبة جديدة من ظواهر خلط السوائل: استكشاف إمكانات التصوير الملون الانتقائي

أحدثت تقنية القياس الرائدة ثورة في فهمنا لخلط السوائل داخل قطرتين مرفوعتين من خلال استخدام الجسيمات التي ينبعث منها الفلورسنت. تسمح هذه الطريقة المبتكرة، التي طورها باحثون في جامعة تسوكوبا، بتصور وتحليل ديناميكيات تدفق السوائل المعقدة التي تحدث أثناء اندماج القطرات في الفضاء. توفر الدراسة، المنشورة في مجلة Scientific Reports، رؤى قيمة حول الحركة الداخلية وعمليات الخلط داخل كل قطرة.

تقليديًا، يتطلب احتواء السوائل ومعالجتها استخدام الحاويات التقليدية. ومع ذلك، فقد أدى ظهور تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية إلى ظهور مفهوم رائع يُعرف باسم "المختبر عند القطرة". تسمح بيئة الاختبار فائقة الصغر هذه برفع وخلط قطرات سائلة متعددة دون القيود التي تفرضها الحاويات المادية.

ولمواجهة التحدي المتمثل في الجمع بين القطرات الصغيرة ومزجها في إعداد المختبر على قطرة، طور الباحثون تقنية تستخدم طريقة التصوير الملون الانتقائي. ومن خلال استخدام مصفوفة مرحلية بالموجات فوق الصوتية، والتي تولد نقطة محورية لرفع القطرات، نجح الفريق في دمج قطرتين متماثلتين تطفوان في مواقع عشوائية.

أحد الجوانب الحاسمة في الدراسة هو قياس درجة اختلاط السوائل داخل كل قطرة. ولتحقيق ذلك، أدخل الباحثون جزيئات باعثة للفلورسنت باللونين الأحمر والأخضر في القطرات. تم التقاط حركة هذه الجسيمات بدقة باستخدام كاميرا عالية السرعة أثناء تجمع القطرات، مما يوفر فهمًا تفصيليًا لعملية الخلط.

وكشف التحليل أن العامل المهيمن الذي ساهم في خلط السوائل هو الاهتزاز السطحي الناجم عن الاندماج، وليس الانتشار الجزيئي. تحمل هذه النتائج وعدًا كبيرًا لتطوير مجال أجهزة المختبر وتطبيقاتها.

تفتح تقنية القياس الجديدة هذه، التي تستخدم التصوير الملون الانتقائي، طرقًا جديدة لدراسة ومعالجة ظواهر خلط السوائل. ومن خلال تصور ديناميكيات تدفق السوائل المعقدة التي تحدث داخل القطرات المرفوعة، يمكن للباحثين الحصول على رؤى أعمق حول الآليات الأساسية التي تقود عمليات الخلط. تضع هذه الدراسة الرائدة الأساس للتطورات المستقبلية في تكنولوجيا المختبر الفوري، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والدقة في مختلف المجالات، بما في ذلك الكيمياء والبيولوجيا والطب.