رؤى جديدة حول البكتيريا سالبة الجرام: كشف دور الجينات المرتبطة بـ OPG

تشتهر البكتيريا سالبة الجرام، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، بالتسبب في الأمراض المعدية وتفشي الأمراض على مستوى العالم. تطلق هذه البكتيريا الجلوكان المحيطي بالمنظمة الأسموزي (OPGs)، وهي كربوهيدرات طويلة السلسلة تلعب دورًا أساسيًا في العدوى. أجرى فريق من الباحثين من اليابان مؤخرًا دراسة تبحث في الجينات المرتبطة بـ OPG، OpgG وOpgD، في الإشريكية القولونية. يوفر اكتشافهم لعائلة جديدة من β-1,2-glucanase رؤى قيمة حول القدرة المرضية البكتيرية ويفتح إمكانيات جديدة لاستراتيجيات العلاج ضد الالتهابات البكتيرية.

تشكل البكتيريا سالبة الجرام تهديدًا كبيرًا لكل من النباتات والحيوانات، وغالبًا ما تؤدي إلى أمراض معدية خطيرة تتطلب تدخلًا طبيًا واسع النطاق. في حين أن المضادات الحيوية كانت فعالة في علاج الالتهابات البكتيرية، فإن ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية دفع الباحثين إلى استكشاف خيارات العلاج البديلة. ومع التقدم في التكنولوجيا والطب الحديث، يسعى العلماء الآن إلى تعطيل القدرة المرضية البكتيرية على المستوى الجزيئي من خلال استهداف عمليات الجينات والبروتين.

OPGs عبارة عن كربوهيدرات طويلة السلسلة تتكون من وحدات جلوكوز متعددة يتم إنتاجها بواسطة البكتيريا سالبة الجرام في الفضاء خارج الخلية والمحيط. كان يُعتقد في البداية أنها منتجات ثانوية يتم إنتاجها بتركيزات منخفضة من المذاب، لكن الباحثين يدركون الآن أن OPGs تلعب أدوارًا حاسمة في الإمراضية، والتكافل، والتصاق الخلايا، وإرسال الإشارات.

ومع ذلك، فإن الإنزيمات المسؤولة عن تخليق وتنظيم وتدهور OPGs ليست مفهومة تمامًا. من خلال التحليل الجيني، تم اكتشاف أن إزالة جينات opgH و/أو opgG، التي تشارك في تصنيع OPG، تؤدي إلى فقدان قدرة البكتيريا على العدوى. وهذا يشير إلى وجود صلة محتملة قوية بين هذه الجينات والتسبب في الأمراض البكتيرية.

لتسليط الضوء على هذا الموضوع، أجرى فريق من العلماء من جامعة طوكيو للعلوم والمعهد الوطني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا (AIST) وجامعة نيغاتا تحليلات هيكلية ووظيفية لـ OpgG وOpgD من الإشريكية القولونية. كشفت النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Communications Biology، أن OpgD عبارة عن إندو-β-1,2-جلوكاناز الذي يكسر على وجه التحديد β-1,2-glucans. وحددت الدراسة أيضًا عائلة جديدة من الإنزيمات، GH186، التي ينتمي إليها OpgG وOpgD.

يعد فهم آليات ووظائف الجينات والإنزيمات المرتبطة بـ OPG أمرًا بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الالتهابات البكتيرية. ومن خلال استهداف هذه الإنزيمات المحددة، قد يتمكن الباحثون من تعطيل تخليق OPG وإعاقة قدرة البكتيريا سالبة الجرام على العدوى. لا توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول القدرة المرضية البكتيرية فحسب، بل تفتح أيضًا الأبواب لمزيد من البحث وتطوير علاجات مستهدفة ضد الالتهابات البكتيرية سلبية الجرام.

الأسئلةالشائعة

س: ما هي البكتيريا سالبة الجرام؟

البكتيريا سالبة الجرام هي نوع من البكتيريا التي لها بنية جدار خلوية مميزة. وهي مسؤولة عن مجموعة واسعة من الأمراض المعدية في كل من النباتات والحيوانات.

س: ما هي الجلوكان المحيطية المنظمة بالأسمو (OPGs)؟

OPGs عبارة عن كربوهيدرات طويلة السلسلة تنتجها البكتيريا سالبة الجرام والتي تلعب أدوارًا حاسمة في العدوى والتكافل والتصاق الخلايا وإرسال الإشارات.

س: ما أهمية اكتشاف الجينات المرتبطة بـ OPG؟

إن فهم الجينات والإنزيمات المشاركة في تخليق OPG يوفر نظرة ثاقبة حول القدرة المرضية البكتيرية ويفتح إمكانيات جديدة للعلاجات المستهدفة ضد الالتهابات البكتيرية.

س: ما أهمية اكتشاف إنزيمات GH186؟

يوفر اكتشاف عائلة إنزيمات GH186 الجديدة أهدافًا محتملة لتطوير علاجات يمكن أن تعطل تخليق OPG وتعيق قدرة البكتيريا سالبة الجرام على العدوى.

س: كيف يمكن أن يساهم هذا البحث في إدارة المرض؟

من خلال الكشف عن آليات ووظائف الجينات والإنزيمات المرتبطة بـ OPG، يمكن للباحثين تطوير استراتيجيات مستهدفة لإدارة وعلاج الالتهابات البكتيرية بشكل أكثر فعالية.