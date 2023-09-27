كشفت دراسة جديدة أن جيجا طن من غاز الميثان محصور تحت قاع البحر

سلطت دراسة حديثة أجراها فريق متعدد التخصصات من الباحثين من جامعة جورجيا للتكنولوجيا الضوء على العمليات البيولوجية التي تساهم في تكوين واستقرار هيدرات الميثان، والأقفاص الجليدية التي تحبس غاز الميثان تحت قاع البحر. ولهذه التكوينات آثار كبيرة على تغير المناخ، وقد ارتبطت سابقًا بحوادث الحفر البحرية، مثل تسرب النفط في ديب ووتر هورايزون في عام 2010.

هيدرات الميثان عبارة عن هياكل تشبه الجليد تمنع إطلاق غاز الميثان في الغلاف الجوي عن طريق حبسه داخل الأقفاص. اكتشف فريق الباحثين، بقيادة جينيفر جلاس وراكيل ليبرمان، فئة غير معروفة سابقًا من البروتينات البكتيرية التي تلعب دورًا حاسمًا في تكوين واستقرار هيدرات الميثان. وقد وجد أن هذه البروتينات تمنع بشكل فعال نمو هيدرات الميثان، على غرار المواد الكيميائية التجارية المستخدمة في الحفر، ولكن دون أن تكون سامة وصديقة للبيئة وقابلة للتطوير.

هذه الدراسة، التي تمولها وكالة ناسا، لا تعزز فهمنا للأنظمة البيولوجية الطبيعية للأرض فحسب، بل لها أيضًا آثار تتجاوز كوكبنا. يمكن أن تفيد هذه النتائج البحث عن الحياة في النظام الشمسي، حيث تم اكتشاف تكوينات هيدرات الميثان على الأجرام السماوية الأخرى.

إن فهم الآليات التي تساهم في استقرار هيدرات الميثان أمر بالغ الأهمية لضمان سلامة الحفر البحري ونقل الغاز الطبيعي. ومن خلال استخدام مثبطات غير سامة وصديقة للبيئة، يمكن تقليل مخاطر الحوادث الناجمة عن تراكم هيدرات الميثان بشكل كبير.

يؤكد البحث، الذي نُشر في مجلة PNAS Nexus، على أهمية التعاون عبر التخصصات ويسلط الضوء على فوائد البحث العلمي الأساسي. إن اكتشاف هذه البروتينات البكتيرية الجديدة يفتح إمكانيات جديدة للتخفيف من إطلاق غاز الميثان ويوفر نظرة ثاقبة للتفاعلات المعقدة للأنظمة البيولوجية مع البيئة.

مصادر:

– NOAA – صورة الميثان كلاثرات

- مجلة PNAS Nexus - "التأثير المورفولوجي للمثبطات على كلاثرات الميثان"