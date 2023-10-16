نهج جديد للإلكترونيات المتقدمة وتخزين البيانات باستخدام الكهرباء الحديدية

استكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة فلندرز وجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني استخدام الاستقطاب القابل للتحويل في فئة جديدة من أكاسيد فلز السيليكون المتوافقة. هذه النتائج لديها القدرة على تمهيد الطريق لتطوير الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، بما في ذلك تخزين البيانات عالية الكثافة، والإلكترونيات منخفضة الطاقة للغاية، وحصاد الطاقة المرنة، والأجهزة القابلة للارتداء.

ركز البحث على مراقبة الطاقة الكهروضوئية النانوية الجوهرية في الأغشية الرقيقة من أكسيد الزنك المستبدل بالمغنيسيوم. تتميز هذه الخاصية، المشابهة للمغناطيسية، بالاستقطاب الكهربائي الدائم الناتج عن ثنائيات القطب الكهربائية ذات الأطراف المشحونة بشكل معاكس. إن القدرة على تبديل الاستقطاب بين الحالات المختلفة تجعل هذه المواد ذات قيمة عالية للتطبيقات التكنولوجية، مثل ذاكرة الكمبيوتر الإلكترونية النانوية السريعة والأجهزة الإلكترونية منخفضة الطاقة.

تعتبر هذه الدراسة مهمة لأنها تقدم فئة جديدة من أكاسيد المعادن المتوافقة مع السيليكون مع هياكل بلورية ورتزايت، مما يوفر مواد أبسط للأجهزة المتقدمة. ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج لها آثار مهمة على تطوير التكنولوجيا الجديدة.

تقليديًا، تم العثور على هذه الخاصية في أكاسيد البيروفسكايت المعقدة التي يصعب دمجها في عمليات تصنيع أشباه الموصلات بسبب متطلبات المعالجة الصارمة. ومع ذلك، فإن الفئة الجديدة من أكاسيد المعادن المكتشفة في هذه الدراسة توفر حلاً محتملاً لهذا التحدي.

يفتح هذا البحث إمكانيات تطوير الأجهزة الإلكترونية وتخزين البيانات من خلال تسخير قوة الطاقة الكهروضوئية. إنه يمهد الطريق لتطوير تقنيات أكثر كفاءة وتنوعًا يمكن دمجها بسلاسة في الحياة اليومية.

مصادر:

– هاوز تشانغ وآخرون، الاستقطاب القوي القابل للتحويل والخصائص الإلكترونية المقترنة لأكسيد الزنك المشبع بالمغنيسيوم، ACS Nano (2023).

- Phys.org