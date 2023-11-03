دراسة جديدة تكشف عن وجود صلة مفاجئة بين وضعية كرة القدم وعمر الإنسان

سلطت دراسة حديثة أجراها عالم الاجتماع روب وارين من جامعة مينيسوتا، الضوء على تأثير لعب مراكز مختلفة في كرة القدم على أعمار اللاعبين. وجدت الدراسة، التي فحصت طول عمر لاعبي كرة القدم الذكور، أن معظم اللاعبين يعيشون في نفس عمر الرجال الآخرين تقريبًا أو أطول، مع استثناء واحد ملحوظ: رجال الخط.

وفقًا لبحث وارن، يميل رجال الخطوط الجوية إلى الموت في سن مبكرة نسبيًا مقارنة بلاعبي كرة القدم الآخرين. ويعتقد أن الأسباب الكامنة وراء هذا الاتجاه المثير للقلق ذات شقين. أولاً، لاعبو الخطوط الملاحية المنتظمة أكثر عرضة للمشاكل العصبية الناتجة عن إصابات الرأس التي تعرضوا لها خلال مسيرتهم الكروية. يمكن أن يكون لهذه الإصابات عواقب طويلة المدى على الصحة العامة ومتوسط ​​العمر المتوقع.

ثانيًا، يمكن أن يؤدي الحجم الكبير للاعبي الخطوط الجوية ونظامهم الغذائي الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية خلال أيام لعبهم إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية بعد حياتهم المهنية. يمكن أن يؤدي الجمع بين الوزن الزائد والنظام الغذائي غير الصحي إلى الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية لديهم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب ويؤثر في النهاية على عمرهم.

وتسلط الدراسة، التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، الضوء على الحاجة إلى فهم أعمق للآثار الصحية طويلة المدى لكونك لاعب خط وسط في كرة القدم. كما يؤكد على أهمية تنفيذ تدابير للتخفيف من المخاطر المرتبطة باللعب في هذا المركز، مثل بروتوكولات السلامة المحسنة والإرشادات الغذائية.

في حين أن النتائج تقدم رؤى قيمة حول العلاقة بين وضعية كرة القدم ومدة الحياة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم التفاعل المعقد بين العوامل المختلفة، بما في ذلك علم الوراثة وخيارات نمط الحياة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية. يعمل العلماء والمهنيون الطبيون بشكل تعاوني لضمان صحة لاعبي كرة القدم وتحسين نوعية حياتهم بشكل عام.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو المركز في كرة القدم الذي ينطوي على أكبر خطر لقصر العمر؟

ج: لقد وُجد أن رجال الخط لديهم خطر أكبر بعمر أقصر مقارنة باللاعبين في المراكز الأخرى.

س: ما هي العوامل الرئيسية التي تساهم في قصر عمر عمال الخطوط؟

ج: غالبًا ما يعاني رجال الخطوط من مشاكل عصبية ناتجة عن إصابات الرأس ومشاكل القلب والأوعية الدموية الناجمة عن نظامهم الغذائي ذو السعرات الحرارية العالية وحجمهم الكبير.

س: هل هناك أبحاث جارية حول هذا الموضوع؟

ج: نعم، يجري العلماء المزيد من الأبحاث للحصول على فهم أعمق للآثار الصحية طويلة المدى للعب في مراكز مختلفة في كرة القدم ولوضع استراتيجيات تخفف من المخاطر المرتبطة بها.