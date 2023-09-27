وجدت التجربة أن المادة المضادة تسقط تمامًا مثل المادة العادية

أجرى علماء الفيزياء في المركز الأوروبي للأبحاث النووية CERN، تجربة كشفت عن سقوط المادة المضادة في مجال الجاذبية تمامًا مثل المادة العادية. المادة المضادة هي التوأم الشرير للمادة، لها كتلة متطابقة ولكن لها خصائص معاكسة مثل الشحنة والدوران. عندما تتلامس المادة والمادة المضادة، فإنهما يفنيان بعضهما البعض، ويطلقان الطاقة. كانت المادة المضادة موضوعًا للتكهنات في الخيال العلمي، مع وجود نظريات مفادها أنه يمكن صدها بواسطة الجاذبية أو حتى السفر إلى الوراء عبر الزمن.

تم إجراء التجربة من قبل فريق دولي يسمى ALPHA، ومقره في CERN ويقوده عالم فيزياء الجسيمات جيفري هانغست. وفي التجربة، قام العلماء بتجميع حوالي 100 ذرة مضادة من الهيدروجين وعلقوها في مجال مغناطيسي. ومع انخفاض المجال المغناطيسي تدريجيًا، سقطت ذرات الهيدروجين المضاد إلى الأسفل بنفس معدل الذرات العادية، أي حوالي 32 قدمًا في الثانية في الثانية. ونشر الفريق النتائج التي توصلوا إليها في مجلة الطبيعة.

ولم تكن النتيجة مفاجئة لمعظم علماء الفيزياء، لأنها تتوافق مع نظرية النسبية العامة لأينشتاين. ووفقا لهذه النظرية، فإن جميع أشكال المادة والطاقة تستجيب بشكل متساو للجاذبية. وذكر الفيزيائيون في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، أنه على الرغم من أن النتيجة كانت متوقعة، إلا أنه كان من الضروري إجراء التجربة لتأكيد فهمهم.

لقد أذهلت المادة المضادة العلماء لسنوات عديدة. يُعتقد أن المادة المضادة يجب أن تتصرف بشكل مماثل للمادة العادية، ودراسة ذرات الهيدروجين المضاد هي الخطوة الأولى نحو اختبار هذه الفرضية. قام علماء من مجموعة ALPHA بجمع المادة المضادة في CERN على مدار العشرين عامًا الماضية. تضمنت التجربة إبطاء البروتونات المضادة عالية الطاقة الناتجة عن الاصطدامات في مصادم الهادرونات الكبير وخلطها مع الإلكترونات المضادة لإنشاء ذرات الهيدروجين المضادة.

توفر هذه التجربة تأكيدًا مهمًا لفهمنا لسلوك المادة المضادة في مجال الجاذبية. سيتم إجراء المزيد من الأبحاث لمواصلة استكشاف خصائص المادة المضادة وتطبيقاتها المحتملة في المستقبل.

مصادر:

– المقال: نيويورك تايمز

- الصورة: كيي "أونيكس" لي/ مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية